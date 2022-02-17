監測川普網路資料？ 柯林頓斥：塑造假醜聞

「通俄案」特別檢察官杜然(圖)提交調查報告，稱喜萊莉‧柯林頓2016年競選團隊律師薩斯曼利用非營利網網路流量數據資料，企圖抹黑前總統川普與俄羅斯串通。(美聯社)

根據「通俄案」特別檢察官杜然(John Durham)上周提交調查報告，稱喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)2016年競選團隊律師薩斯曼(Michael Sussmann)利用非營利網網路流量數據資料，企圖抹黑前總統川普 與俄羅斯串通，其中某些資料來自川普執政初期；柯林頓16日批評川普與福斯新聞(Fox News)「塑造假醜聞」。

柯林頓推文寫道，「川普與福斯企圖塑造假醜聞，分化他真醜聞的焦點，這種事絕對不可能發生，他愈存心誤導，愈顯露破綻，扯更多謊言。」

柯林頓同時分享「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌的一篇文章，內容「揭穿關於他們最新的胡扯」。

華爾街日報報導，引發爭議的這批網路流量分析數據，是網路資安專家在2016年底至2017年初之間取得，類似資料在網路資安社群經常分享，並不需要特別法律權限或駭入檔案才能獲取。資料內容則以技術數據為主，顯示電腦與電腦之間的聯結，但不包括通訊內容，任何民眾只要上網，電腦都會留下類似紀錄。

薩斯曼涉嫌2016年接受聯邦調查局(FBI)詢問時說謊而遭起訴，但他向法院辯稱無罪。杜然調查報告內容周末期間曝光後，某些川普支持者認為，報告內容證實柯林頓陣營人馬以非法手段監控川普的網路活動。

杜然調查報告指出，薩斯曼擔任博欽律師事務所(Perkins Coie)合夥人期間曾擔任一名科技主管的委任律師，這名科技主管與喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)研究人員合作，監測川普大廈(Trump Tower)與白宮 的網路數據。柯林頓2016年競選團隊是博欽律師事務所客戶，薩斯曼遭到起訴之後，便向律師事務所請辭。

調查報告指出，這名科技主管透過某種「敏感手段」進入總統行政辦公室電腦伺服器，搜集有關川普的「負面訊息」。

薩斯曼辯護律師14日表示，杜然調查報告的指控充滿誤導，文不對題：辯護律師也說，杜然報導當中所指所謂白宮網路資料，時間點是在川普就職之前。