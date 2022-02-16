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龐氏詐騙6.5億 男星判刑20年

編譯周芳苑╱綜合15日電

司法部宣布，好萊塢男星霍维茨(Zachary Joseph Horwitz)以龐氏騙局詐騙投資者6.5億元，被判入獄20年。

35歲的霍維茨藝名為扎克·艾弗里 (Zach Avery)，網上電影資料庫IMDb顯示，霍維茨曾參與幾部低成本電影的演出。

當局稱，霍維茨對投資人謊稱所有投資將用來購買電影發行權，之後轉而授權給Netflix和HBO等線上串流媒體；司法部說，這完全是一場騙局，霍維茨的公司從未獲得電影版權，也沒有與這些線上串流平台簽訂發行協議。

提訴的加州中區聯邦檢察官辦公室指出，霍維茨用投資人的錢購買600萬元住宅和豪華汽車、乘坐私人飛機旅行，並且用後來加入者的資金償還早期投資者。

司法部14日稱，作出判決的聯邦地區法院法官斯卡西(Mark Scarsi)命令霍維茨向受害者賠償超過2.3億元。

2021年10月，霍維茨針對一項證券欺詐罪認罪， 2021年4月被聯邦調查局逮捕；當局稱，霍維茨主導的龐氏騙局始於2014年，五年多來陸續向投資者和朋友籌集數百萬元；受害者超過250人，霍維茨的公司1inMM Capital 開出數百張支票，保證在指定日期前付款、投資報酬率25%到45%。

當局表示，這些支票2019年底開始退票，投資者表達擔憂、質疑，霍維茨聲稱違約是因為串流媒體未付款，還發送包括HBO和Netflix員工資訊的假電郵和簡訊。

HBO和Netflix代表未出面置評。

司法部稱，霍維茨迄今透過1inMM Capital公司拖欠投資者約2.3億美元未償本金，讓數十名投資者深陷財務困境。

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