麻州養老基金經理遭電郵詐騙350萬 數個月後才發現

麻州昆西市退休委員會主管的養老基金一名投資經理，去年2月因一封詐騙電子郵件而匯出350萬元，據悉基金董事會遲至數月後才發現錢被騙走。(Getty Images)

麻州 昆西市(Quincy)退休委員會主管的養老基金一名投資 經理，去年2月因一封詐騙電子郵件而匯出350萬元，據悉基金董事會遲至數月後才發現錢被騙走，目前調查仍在持續中，被騙走的款項尚未追回。

這起事件起因是該基金的一名投資經理接獲一封電郵，並依指示進行匯款；雖然該封電郵的出處看似正常，但事實上已被駭客入侵，因此基金董事會直至去年8月才發現這筆款項的匯出有問題；雖然董事會有向主管機關報告，但直至近日才向外界公布此訊息。

基金董事會的律師薩科(Michael Sacco)說：「董事會獲悉此一未經授權的資金移轉後，第一時間通知州及聯邦主管部門，董事會也正全力配合各級監管單位的調查，盡速釐清本起案件的民刑事責任」；主管機關公務員退休管理委員會執行主任帕森斯(John Parsons)則表示：「本案還需要幾個月的時間繼續調查，等調查結果出爐，會向各界公布調查報告。」

據悉，昆西市養老基金董事會共五名成員，另有四名員工，公務員退休管理委員會已責令基金董事會，在調查結果出爐前，不得再以基金做任何投資。

此外，愛國者報還指出，此詐騙事件雖經董事會迅速向各級主管機關報告，但由於昆西市市長科赫(Thomas Koch)當時正準備批准一筆4億5000萬元、用以資助養老基金的債券，由於擔心輿論對「剛出事」的基金撥款會有強烈反彈聲浪，因此暫時將此事按下不提，直至近日才披露。

目前該筆4億5000萬元的債券已全額撥付予昆西市養老基金，但交付位於波士頓的麻州退休金 儲備投資管理局信託。