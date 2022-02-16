墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

農業部表示酪梨即將缺貨，因為來自墨西哥米卻肯省的酪梨進口已經暫停。(美聯社)

華盛頓郵報 15日報導，全美周末期間才剛一邊觀看超級盃轉播，一邊吃著玉米脆片配墨西哥 酪梨醬(guacamole)，現在美國農業部 卻傳來涼拌醬重要食材酪梨(avocado，又稱牛油果、鱷梨)即將缺貨的消息，因為來自墨西哥米卻肯省(Michoacan)的酪梨進口已經無期限地暫停。

華盛頓郵報報導，由於負責蔬果食品安全檢查的美方官員在米卻肯省遭受人身安全威脅，公務手機接到恐嚇簡訊，無法執行公務，因此聯邦農業部決定暫停進口酪梨。

墨西哥酪梨進口暫停剛好遇上酪梨價格創新高之際，全球研究諮循機構「拉波研究食物及農業經濟」(RaboResearch Food & Agribusiness)資深分析師馬加納說，美國市面上的酪梨價格平均比一年前貴了一倍。

農產研究分析機構Agtools墨西哥部門經理羅培茲(Raul Lopez)表示，美國市場上的酪梨存貨將賣完，缺貨情況下，售價也將大幅提高。

報導指出，美國農業部旗下的動植物衛生檢驗署(Animal and Plant Health Inspection Service，APHIS)正與海關與邊境保護局合作，讓2月11日前完成檢驗及出口核可的酪梨，能夠持續入關。

根據統計，美國國內市面銷售的酪梨，高達八成來自墨西哥米卻肯省；報導指出，在這批墨西哥進口酪梨過後，下一批何時出現則須等候通知。

富國銀行(Wells Fargo)首席農經專家史汪森(Michael Swanson)，酪梨缺貨消息傳出讓盤商頓時手忙腳亂，零售業者將面臨缺貨窘境，消費者則會發現酪梨變貴。

動植物衛生檢驗署發言人賀南德茲(Lucero Hernandez)說，為確保動植物衛生檢驗署人員能在墨西哥安全地執行任務，暫停酪梨進口的命令並無確切終止日期。