紐約幹細胞移植生效 女愛滋病患「痊癒」年餘

紐約一名接受幹細胞移植療法的女愛滋病患已「痊癒」年餘，讓醫界甚感振奮。圖為HIV病毒(中)從人類免疫細胞鑽出來。(美聯社)

紐約一名接受幹細胞移植療法的女愛滋病患已「痊癒」年餘，讓醫界甚感振奮，相信離找到擊敗自然界最難對付的病毒的方法，又接近了一步。

主治醫師說，這名患者接受特殊幹細胞移植後，於2020年10月停止服用抗愛滋病藥物，此後多次詳細檢查，她身體內都找不到「人類免疫缺乏病毒」(HIV)，亦即愛滋病毒；移植她體內的是稀有的、可以阻擋愛滋病毒入侵的基因突變幹細胞。

醫生群認為，她的愛滋病狀已進入「長期消退」期，再繼續下去則可視為痊癒，這代表她體內已經沒有可以自我複製的病毒，和一般健康但仍帶有愛滋病毒、靠長期服藥抑制病毒增長的愛滋病人不同。

她的主治大夫、維爾康乃爾與紐約長老會醫院傳染病醫師格雷斯比(Marshall Glesby)說，「一切看來希望無窮。」

醫療團隊15日在視訊舉行的專業會議上，發表這位女性病患的治療案例。

確診罹患愛滋病四年後又罹患白血病(血癌)的這名女病患，從一名成人親戚和一名沒有親戚關係的新生兒臍帶血接受幹細胞移植；格雷斯比和研究團隊成員指出，另三名愛滋病患也接受過幹細胞移植療法，但這位女性病患的案例顯示，她的療法可應用的範圍可能更大，因為臍帶血的基因不一定要與病患本人的基因完全相配。

另三位愛滋病患接受幹細胞移植後，也有病毒長期消退的情形，移入這四人的幹細胞都含有CCR5突變基因。多數愛滋病毒株運用正常的CCR5基因滲透到病患的免疫系統內，突變的CCR5基因卻能夠廢止正常CCR5基因的功能，阻擋愛滋病毒進入人體。

這種幹細胞移植手術很昂貴，風險也很高；醫學界希望研發出一套愛滋病療法，不僅替發達國家的病患服務，更要醫治非洲沙哈拉沙漠南部3770萬愛滋病毒帶原者。澳洲 墨爾本杜赫提感染免疫研究所所長勒文(Sharon Lewin)認為，這名紐約女病患的案例，有助醫療界研發把含抗愛滋突變基因的細胞，移植到病患體內的基因療法。

長期研究愛滋療法的加州大學舊金山 校區研究員狄克斯(Steven Deeks)說，紐約案例為今後使用病患本人細胞治療，提供了很好的路徑，若能成功，不但安全的多，也更能夠普及。