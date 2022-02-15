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這裡警察年薪逾17萬 新州富人區犯罪率低 10年僅5案

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州阿爾派堪稱全美最昂貴的行政區之一，市府對警用預算也毫不手軟，該區警察的年薪是全新州最高的地區之一，而當地犯罪事件也幾乎寥寥無幾。(Getty Images)
新澤西州阿爾派堪稱全美最昂貴的行政區之一，市府對警用預算也毫不手軟，該區警察的年薪是全新州最高的地區之一，而當地犯罪事件也幾乎寥寥無幾。(Getty Images)

新澤西州阿爾派(Alpine)堪稱全美最昂貴的行政區之一，市府對警用預算也毫不手軟，該區警察的年薪更是全新州最高的地區之一，而當地犯罪事件也幾乎寥寥無幾。

眾多名人如非裔喜劇男星克里斯洛克(Chris Rock)和世界三大馬戲團「林格兄弟」(Ringling Bros)等，都是博根郡(Bergen)阿爾派的居民；該區豪宅林立，所有住家周圍都是整齊的草坪和精緻的石頭路造景，不難看出居民多半是高收入戶，而這裡的犯罪率更是趨近於零。

根據聯邦調查局(FBI)統計，2010至2019年間該區1800名人口中，僅發生過五起犯罪事件，而且都不是謀殺；至於侵犯財產相關的犯罪，如竊盜或偷車等發生率也都非常低。

阿爾派的市長托瑪斯科(Paul Tomasko)將一切功勞歸功於當地警察，並表示他們確實值得高額的薪水；根據2019年的調查，阿爾派警察的平均年薪為17萬5000元，為新州排名第七。

不過在犯罪學家的眼裡看來，阿爾派安全良善的居住環境並非高薪警察的功勞，而是在於住戶的收入條件；蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)司法正義學系的助理教授威廉斯(Jason Williams)指出，有能力支付警察高薪的地區，居民一般都過著富裕的生活，也較不容易有犯罪的理由。

當然，對比那些低薪又犯罪率高的地區，警察的人事流動就非常高，往往也留不住人才；紐瓦克公共安全局局長奧荷拉(Brian O'Hara)就以自己所處的地區為例，當地飽受黑道猖獗、且謀殺和槍枝犯罪率都居高不下的困擾，與博根郡的條件相差甚遠。

根據新州媒體先進傳媒(Advance Media)分析州內2萬1000名地方警察的薪資紀錄也證實，被分發到富裕郊區的警察薪資往往遠高於貧窮地區；而肯登郡(Camden)和塞倫郡(Salem)正是最佳的範例，兩地不僅是新州犯罪率最高的地區，警察薪資也是最低。

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