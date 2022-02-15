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佛州高中血案4周年 拜登籲終止槍枝暴力

編譯林梅婕╱綜合14日電
佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中校園槍擊案四周年，社區民眾14日為無辜死亡的學生致哀。(美聯社)
佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中校園槍擊案四周年，社區民眾14日為無辜死亡的學生致哀。(美聯社)

拜登總統14日針對佛羅里達州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)校園槍擊案四周年發表演說，強調終結槍枝暴力是全國人民「神聖的義務」；該起事件共17人死亡，其中一名死者父親同日攀上白宮旁的工程起重機掛上抗議布條，要求拜登為槍枝管制採取行動。

「我們無法讓死者復活，但是我們可以團結，為我們的民主和政府完成使命。」拜登在演說中表示：「為了佛州帕克蘭(Parkland)，為了那些失去生命、還有被遺忘的人們，是我們履行神聖義務的時候了。」

2018年2月14日情人節當天，19歲槍手克魯茲(Nikolas Cruz)闖入馬喬瑞史東曼道格拉斯高中開槍掃射，造成14名學生及三名教職員死亡；量刑結果將在今年4月公布，屆時克魯茲可能被判死刑或終身監禁。

全案發生至今已有許多學生發起槍枝管制法的倡議行動，但相關法案仍在國會停滯不前；拜登在演說中除了讚揚並肯定參與倡議的青年學子，也希望民選官員不負眾望，盡快改善槍枝管制法。

拜登去年也發布一系列的幽靈槍(ghost guns)管制辦法；另外，也起草「紅旗法案」(Red Flag Bill)，針對可能對他人或自己造成威脅的人，允許執法人員暫時剝奪他們的槍枝。

佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中校園槍擊案四周年，社區民眾14日為無辜死亡的學生致哀...
佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中校園槍擊案四周年，社區民眾14日為無辜死亡的學生致哀。(美聯社)

不過由拜登提名的菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)局長人選奇普曼(David Chipman)被撤回提名，國會兩黨對奇普曼的槍枝管制政策都出現疑慮；但拜登仍要求國會強化持槍者背景審查、禁止攻擊武器等。

此外，槍擊案一名死者瓦金‧奧利佛(Joaquin Oliver)的父親馬努爾‧奧利佛(Manuel Oliver)在當天上午10時，攀上白宮周圍的起重機，掛上布條呼籲拜登政府嚴格控槍。

布條上印著當年只有17歲的瓦金肖像，用斗大粗黑的字體寫著「在你的任內，已有4萬5000死於槍枝暴力」；事後奧利佛遭警方上銬驅離。

14日是佛州帕克蘭高中血案四周年，一名罹難學生的父親爬上白宮附近的起重機，展示兒...
14日是佛州帕克蘭高中血案四周年，一名罹難學生的父親爬上白宮附近的起重機，展示兒子照片和標語，要求拜登總統為防範槍枝暴力做更多。(ABC電視台截圖)

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