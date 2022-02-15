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白宮談「愛」 第一夫人為20小學生授課

記者張筠╱華盛頓報導
第一夫人吉兒14日帶著艾頓小學20名二年級學生等人，參觀白宮及北草坪。(美聯社)
第一夫人吉兒14日帶著艾頓小學20名二年級學生等人，參觀白宮及北草坪。(美聯社)

第一夫人吉兒(Jill Biden)情人節當天在白宮給一群二年級學生授課，課堂以「愛」為主題，學生們合作設計了心型裝飾，並參觀了白宮花園，拜登辦公室表示這是白宮首次迎來這麼多學生。

拜登總統辦公室表示，艾頓小學(Aiton Elementary School)20名二年級學生和「2021華府年度教師」迪亞斯格蘭多斯(Alejandro Diasgranados)，14日參觀了白宮以及北草坪(North Lawn)，在情人節當天展開一堂以「愛」為主題的課。

白宮北草坪上的心型裝飾刻有聖經經文「哥林多前書13章13節：如今常存的有信、有望、有愛這三樣，其中最大的是愛」，此外還有拜登家小德國牧羊犬「司令」(Commander)和寵物貓威洛(Willow)形狀的木製藝術品，深受孩子們喜愛。

學生們在第一夫人的指導下合作完成了情人節心型裝飾設計，吉兒也引導每位學生用「同情、勇氣、家庭、感恩、治癒、希望、善良、愛、和平、力量、團結」等詞語來分享自己的想法和價值觀。

吉兒帶著學生們在白宮內外合影留念，並送孩子們白宮餅乾；吉兒當天身穿一件粉紅色大衣，戴了黑色和粉色的雙層口罩，並佩戴拜登送她的情人節禮物—手腕花。

第一夫人吉兒14日帶著艾頓小學20名二年級學生等人，參觀白宮及北草坪。(美聯社)
第一夫人吉兒14日帶著艾頓小學20名二年級學生等人，參觀白宮及北草坪。(美聯社)

白宮 拜登 口罩

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