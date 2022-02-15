控臉書Meta用臉部識別技術牟利 德州求償數千億

德州檢察長帕克斯頓提告臉書母公司Meta平台公司，指控臉書從2010年到2021年違法利用臉部識別技術，將德州用戶上傳的照片作商業運用，求償巨款。(美聯社)

德州 政府14日提告臉書 母公司Meta平台公司，指控臉書從2010年到2021年違法利用臉部識別技術，將德州用戶上傳的照片作商業運用，求償數千億元。臉書反駁稱提告毫無道理。

知情人士說，德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)向州地方法院提出民事訴訟，說臉書長期違反該州保護個人生物特徵資料的法律，求償金額「達數千億元」。

帕克斯頓說，臉書從2010年到去年底，把用戶上傳照片與影片的人臉特徵收集起來，作為公司圖利之用，違反了德州法律好幾千萬次。

臉書2021年11月停止運用臉部辨識科技，但帕克斯頓說，德州法律20多年來就禁止企業，未經同意就收集這類個資，普通德州人天真地與家人朋友分享親人地照片，「現在，我們知道，臉書卻冒昧輕忽德州法律長達10載。」

Meta平台公司說，這項指控「毫無道理，我們會用力為自己辯護」。

Meta說，它自己關閉臉部辨識系統之前，一直都有知會用戶，「也給他們機會，同意」使用該公司服務的條件。

臉書曾於2015年，在伊利諾州因類似糾紛遭集體訴訟，結果以6.5億元和解。兩州法律都明定，非經用戶本人同意，企業不得擷取足以辨識其生物特徵的資料。

在伊利諾訟案中，臉書辯護律師說，該州法律不適用於臉書利用照片辨別個人的方法，而且，臉書也讓用戶可以自行退出此具備一功能的服務選項。

但這兩大答辯，顯然未受法官認同，2020年同意賠錢結案。

德州檢察長求償金額之巨，凸顯隱私 保護法對科技巨擘的衝擊，不可同日而語。提倡個資保護的「電子隱私資訊中心」資深顧問戴維森(John Davisson)說，德州訟案顯示，州政府與公民本人對保護隱私權，扮演重大的角色。