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阻日裔集中營列國家遺址 猶他州參議員李麥克犯眾怒

記者胡玉立／綜合報導
科羅拉多州「阿馬奇集中營」日裔集中營遺址入口。(美聯社)
科羅拉多州「阿馬奇集中營」日裔集中營遺址入口。(美聯社)

二次大戰12萬名日裔美國人被強制拘禁在集中營的殘酷歷史即將屆滿80周年，猶他州共和黨聯邦參議員李麥克(Mike Lee)卻反對通過「阿馬奇國家歷史遺址法案」(Amache National Historic Site Act)，而該法案是將位於科羅拉多州的前日裔集中營遺址轉為國家歷史遺址、獲得額外保護及援助的關鍵；李麥克的反對，已招致憤怒反彈。

日裔正致力強調美國政府在二戰期間對日裔社區犯下的嚴重不公義行為。包括日裔公民聯盟(JACL)和國家公園保護協會(NPCA)在內，都對李麥克的反對立場不滿，部分團體計畫19日舉行「紀念日」(Day of Remembrance)活動，並要求通過該法案。

遺址法案是由科州民主黨籍聯邦參議員班納特 (Michael Bennet) 和科州民主黨參議員希肯盧珀(John Hickenlooper)共同提案。班納特表示，此案已獲參院99位參議員支持，卻因李麥克反對，上周未能一致通過。李麥克反對在缺乏足夠資金情況下新增聯邦土地；他過去曾主張以「交換」防止擴大聯邦土地所有權。

李麥克的發言人朗斯伯里(Lee Lonsberry)表示，李麥克並不反對此特定歷史遺址；他反對聯邦政府新增土地總量，因聯邦政府已擁有的大量土地並未獲得充分照顧。

被稱為「阿馬奇集中營」(Camp Amache)的日裔集中營遺址，位在科州東南部。班納特辦公室和普洛韋斯郡 (Prowers County)評估員指出，集中營遺址範圍不到一平方哩；包含兵營、廁所、食堂、憲兵建築和墓地。遺址目前歸格拉納達鎮(Granada)所有，並已列入國家史蹟名錄，有資格獲得保護基金，但必須被指定為國家歷史遺址，才能獲得國家公園管理局的額外聯邦資金。

日裔 參議員 民主黨

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