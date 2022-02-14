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童子軍性虐27億補償協議 受害方接受

編譯孫梁／綜合13日電
美國童子軍給性虐待受害人的補償協議，已獲倖存者委員會的支持。圖為德州歐文童子軍總部前的雕像。(美聯社)
美國童子軍給性虐待受害人的補償協議，已獲倖存者委員會的支持。圖為德州歐文童子軍總部前的雕像。(美聯社)

美國童子軍(Boy Scouts of America)達成給性虐待受害人的補償協議，已得到代表8萬2200個索賠者的倖存者委員會的支持，可望為結束童子軍涉及兒童性侵的最大破產重組案鋪平道路。

童子軍兩年前申請破產重組時，提出為性虐待受害人補償27億元的計畫，但因備受批評而得不到廣泛的支持，破產申請難以在法院過關。美國童子軍是在加州和紐約等州取消對性侵的追訴期後，提出破產重組申請。

童子軍發言人表示，重組是為了繼續前進，他們為倖存者提供公平補償和繼續履行使命的承諾不變。

童子軍的補償計畫必須獲得75%性虐待倖存者的支持，才能被破產法院接受，否則將易於面臨司法挑戰，但補償計畫上月的支持率為73.6%，如今獲得倖存者委員會的支持至關重要。

委員會是代表性侵倖存者的利益，他們數月來一直敦促倖存者投票時拒絕接受協議，但如今則要求受害人接受，顯示補償計畫可能會跨過75%的門檻。

但即使得到受害人的支持，童子軍的破產計畫仍將面臨嚴峻的司法挑戰，包括童子軍的合作方今後能否獲得不受起訴的司法豁免，因為在童子軍以往面臨的性虐待指控中，許多合作方也有責任。

但豁免第三方的責任在破產案中存在爭議，聯邦法官也表示質疑，12月以來涉及到第三方責任的兩個企業破產重組案，都被法官否決。

面對多年來性虐待兒童的批評聲，童子軍為沒有保護好兒童而道歉，認為破產重組可公平地解決責任問題和提供補償，童子軍將邀請委員會參與制定計畫，以加強對青少年的保護和避免性侵。

新的補償計畫為性侵倖存者增設了補償信託，包括可為獨立索賠人單獨審議，以及遭受嚴重性侵的倖存者可根據傷情而獲得更多補償，協助達成協議的律師事務所表示，補償信託將會爭取更多的資金。

但補償協議還需獲得聯邦破產法院批准，破產法院定1月底開審，童子軍表示所有索賠都將如數賠償。

破產 重組 性侵

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