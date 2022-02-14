名校「傳承錄取」校友子女 挨批「不公平循環」籲廢除

布朗大學學生周傅雅指傳承錄取根本偏利有錢白人，強化「不公平循還」。(美聯社)

由校園到國會，社會各界呼籲頂尖大學廢除偏好錄取校友子女的聲浪日益升高；頂尖大學校友子女申請就讀，校方會優先加分，這種做法被稱為「傳承錄取」(legacy admission)，行之數十年，批評人士指責傳承錄取扎根於種族主義，讓最不需要的學生，取得不公平的優勢。

美聯社13日報導，在全國檢討種族不公的大勢助長下，批評人士表示，就對抗傳承錄取這種令人爭議的政策，已取得進展；布朗大學三年級生周傅雅(Zoe Fuad，音譯)指傳承錄取根本偏利有錢白人，強化「不公平循環」。

長春藤名校學生正向校方施壓，要求放棄傳承錄取政策。耶魯大學 學生會去年11月便表態反對這種做法；哈佛大學學生最近投票 ，結果顯示六成學生反對傳承錄取；30所大學數百學生、校友矢言反對這種政策，故不再捐款給校方。

包括「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)等民權團體日益支持廢除傳承錄取，認為這種學校錄取新生政策也屬體制的種族歧視 。

國會也提出法案，想根除傳承錄取；本案由民主黨提出，若獲通過，那麼收受聯邦補助款的大學偏好錄取校友、捐款人子女的做法，便違反法律；全案由進步派推動，但某些認為大學錄取新生只應根據學生表現的保守派人士也表態支持。

大學錄取系統向來保密重重，很難確切了解多少校友子女因加分而錄取；但應美聯社要求，某些挑選新生最嚴格的大學提供資料指出，新學期錄取的學生有校友淵源者，占一到二成。

在很多大學，反對傳承錄取運動是由有色人種學生、家族裡首位就讀大學的學生來倡導；他們主張，有些學生本來就有管道聘請家教、做模擬考等有助於申請大學的事，傳承錄取又讓這類學生平添優勢。

不少名校則捍衛傳承錄取，認為這樣有助於建立校友網、鼓勵捐款；哈佛等學校高層指出，校友子女地位只是諸多入學申請考量因素之一，在校成績、學測成績及校外活動成就，都影響錄取，校友子女充其量只讓某些學生取得輕微優勢。