NFL非白人教頭僅3位 拜登認不夠多元應「符社會要求」

目前美式足球聯盟約七成球員是非裔，但總教練中僅有匹茲堡鋼人隊的湯姆林是非裔。(美聯社)

拜登 總統13日接受國家廣播公司(NBC)的年度超級盃(Super Bowl)專訪中直言，美式足球聯盟(NFL )招募不夠多元；儘管黑人球員占聯盟成員的多數，但據NBC報導，目前NFL總教練只有三人為有色人種，大多數仍是白人，拜登也呼籲該聯盟應「符合社會基本要求」。

「整體來說，NFL是由許多有色人種組成，非常具有多元性，但難道我們沒有更多優秀的有色人種夠格擔任總教練嗎？對我來說，這應該是他們要遵守的標準。」拜登說：「我們沒有法律硬性規定，但我想這是社會的基本要求。」

目前美式足球聯盟約七成球員是非裔，但總教練中僅有匹茲堡鋼人隊的湯姆林(下排左二)是非裔。(美聯社)

近來NFL不斷遭到外界質疑違反2003年制定的「魯尼條款」(Rooney Rule)，根據該條款，球團應徵總教練的過程必須至少面試一位少數族裔候選人；身為少數族裔的邁阿密海豚隊(Miami Dolphins)前總教練佛羅雷斯(Brian Flores)就在上周指控其球隊在雇用過程中存在種族歧視，且一狀告上法院。

目前NFL約七成的球員是非裔 ，但總教練中只有匹茲堡鋼人隊(Pittsburgh Steelers)的湯姆林(Mike Tomlin)一位非裔，他曾在2009年為鋼人隊拿下超級盃；另外還有兩位少數族裔的教練，其中一位是波多黎各與墨西哥裔，另一位為黎巴嫩裔，聯盟中仍有四支球隊未聘任總教練。

NFL主席古德爾(Roger Goodell)本月坦承，該聯盟在保障非裔和少數族裔爭取成為總教練的進展仍落後許多，並矢言透過政策改善，他說：「我們需要獨立的旁觀者告訴我們，我們的招募程序哪裡有瑕疵。」

古德爾去年曾說過「有很多優秀的非裔人士，絕對夠格擔任總教練」，拜登總統也引述此話回應：「我真不明白，為何他們總找不到非裔教練。」