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為「傷害減低」辯護 聯邦強調：不為毒品提供安全針筒

記者顏伶如／綜合報導

為平息社群網站鋪天蓋地的罵聲，拜登政府宣布，旨在防範非法藥品的宣導計畫，並不會提供經費讓快克(crack)、安非他命等毒品使用者取得安全針筒。

網路上保守派聲浪對聯邦政府打算為吸毒者提供安全針筒展開強烈抨擊，白宮連忙辯護。衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)與白宮藥品政策顧問古普塔(Rahul Gupta)發表聯合聲明表示，不會有聯邦經費以直接或申請報銷等方式，為安全吸毒組提供針筒。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，聯邦政府從來無意為毒品針筒付帳。

旨在防範非法藥物成癮者出現疾病、受傷及其他連帶傷害的聯邦計畫規模達3000萬元，社服機構及地方政府申請「傷害減低」(harm reduction)經費補助已於上周截止；「傷害減低」具體措施則包括提供特定空間給毒品使用者注射毒品，但須受到監督，以防止藥物過量。

然而，「傷害減低」構想卻引發爭議，反對人士指出，如此計畫無疑鼓吹使用毒品；公共衛生倡議人士則說，為了避免糟糕狀況進一步惡化，「傷害減低」構想堪稱務實手段。

根據原本規畫，聯邦藥物濫用暨心理健康服務局(Substance Abuse and Mental Health Services Administration，SAMHSA)接受補助經費申請，項目包括了「安全吸毒組/材料」，補助款項則來自納稅人繳的稅金。其他還有十多個項目，包括提供防止吸毒過量的藥品、設立藥物保管箱、傳染疾病檢測劑、針頭丟棄專用容器等。

媒體報導傳出拜登政府將以聯邦經費提供「快克針筒」後，社群網站一片譁然。某些共和黨籍聯邦參議員也抓緊機會，趁機批評拜登政府。

毒品 社群網站 拜登

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