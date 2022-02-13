民眾怨防疫太嚴 市長吳弭被海批「毀了波士頓」

波士頓市長吳弭透過Instagram直播舉行線上里民大會，卻遭不滿新冠肺炎疫情防疫措施的民眾批評。(取自Instagram)

波士頓 市長吳弭 (Michelle Wu)11日透過Instagram直播舉行線上里民大會，卻遭不滿新冠肺炎疫情防疫 措施的民眾海批。

全美部分州與城市逐漸放寬防疫限制，但吳弭表示，波士頓月底前不會解除公立學校的口罩強制令；此外，波士頓對室內餐廳和酒吧實施疫苗護照措施，並對企業、學校和公職人員祭出強制防疫措施。

吳弭的嚴格防疫措施引發強烈反彈，教師工會罷課，餐廳、企業怨聲載道，波士頓居民也大為不滿。

吳弭開Instagram直播時，觀眾隨即提問：「為何憎恨小孩、老師、警消？」、「請停止室內疫苗強制令，這只是歧視和剝奪人們的自由」。

儘管吳弭表示會回答任何問題，最終忽略負面提問；她看到有人傳送老虎貼圖，遂低聲說了虎年快樂。

不滿防疫政策的觀眾持續寫道「強制令製造分裂和隔離」、「強制令會過期嗎？」、「你毀了波士頓」等。

波士頓公共安全工會日前在市政廳前抗議吳弭的防疫措施，雖然防疫措施不受歡迎，吳弭仍堅持實行。

「數據顯示波士頓的疫苗補強針和防疫政策奏效，Omicron造成的疫情緩和」；吳弭表示：「確保醫院運載量釋壓並減少社區確診的最佳方式，就是透過疫苗和補強針。」

波士頓警消工會已對吳弭的防疫強制令提告，上訴法院暫時阻止法令施行。

麻州健康廳表示，未接種疫苗的教職人員可在確診率下降46%後重新參與課堂活動，波士頓教師工會批評該市的強制疫苗令。

波士頓市政廳下周將召開公聽會，討論是否強制市府員工接種疫苗，但坦言市議會對工會磋商的約束力有限。

拜登政府雖不樂見，但已有不少自由派的州與城市解除防疫限制，未來幾周至少八個民主黨治理的藍州也會跟進或有意施行。