我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天氣太差 谷愛凌坡面障礙賽首秀延後1天

民眾怨防疫太嚴 市長吳弭被海批「毀了波士頓」

編譯陳韻涵／綜合12日電
波士頓市長吳弭透過Instagram直播舉行線上里民大會，卻遭不滿新冠肺炎疫情防疫措施的民眾批評。(取自Instagram)
波士頓市長吳弭透過Instagram直播舉行線上里民大會，卻遭不滿新冠肺炎疫情防疫措施的民眾批評。(取自Instagram)

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)11日透過Instagram直播舉行線上里民大會，卻遭不滿新冠肺炎疫情防疫措施的民眾海批。

全美部分州與城市逐漸放寬防疫限制，但吳弭表示，波士頓月底前不會解除公立學校的口罩強制令；此外，波士頓對室內餐廳和酒吧實施疫苗護照措施，並對企業、學校和公職人員祭出強制防疫措施。

吳弭的嚴格防疫措施引發強烈反彈，教師工會罷課，餐廳、企業怨聲載道，波士頓居民也大為不滿。

吳弭開Instagram直播時，觀眾隨即提問：「為何憎恨小孩、老師、警消？」、「請停止室內疫苗強制令，這只是歧視和剝奪人們的自由」。

儘管吳弭表示會回答任何問題，最終忽略負面提問；她看到有人傳送老虎貼圖，遂低聲說了虎年快樂。

不滿防疫政策的觀眾持續寫道「強制令製造分裂和隔離」、「強制令會過期嗎？」、「你毀了波士頓」等。

波士頓公共安全工會日前在市政廳前抗議吳弭的防疫措施，雖然防疫措施不受歡迎，吳弭仍堅持實行。

「數據顯示波士頓的疫苗補強針和防疫政策奏效，Omicron造成的疫情緩和」；吳弭表示：「確保醫院運載量釋壓並減少社區確診的最佳方式，就是透過疫苗和補強針。」

波士頓警消工會已對吳弭的防疫強制令提告，上訴法院暫時阻止法令施行。

麻州健康廳表示，未接種疫苗的教職人員可在確診率下降46%後重新參與課堂活動，波士頓教師工會批評該市的強制疫苗令。

波士頓市政廳下周將召開公聽會，討論是否強制市府員工接種疫苗，但坦言市議會對工會磋商的約束力有限。

拜登政府雖不樂見，但已有不少自由派的州與城市解除防疫限制，未來幾周至少八個民主黨治理的藍州也會跟進或有意施行。

防疫 波士頓 吳弭

上一則

為「傷害減低」辯護 聯邦強調：不為毒品提供安全針筒

下一則

大使等級 首位亞裔女同志王毓敏出任亞銀董事

延伸閱讀

接種加強劑為企業及員工提供諸多好處

接種加強劑為企業及員工提供諸多好處
吳弭開線上里民大會 遭轟「防疫太嚴、毀了波士頓」

吳弭開線上里民大會 遭轟「防疫太嚴、毀了波士頓」
洛杉磯縣疫情趨緩 三項負面指數下降

洛杉磯縣疫情趨緩 三項負面指數下降
專家：再緩幾周鬆綁防疫 可減更多病例

專家：再緩幾周鬆綁防疫 可減更多病例

熱門新聞

美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

2022-02-08 23:01
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

2022-02-06 22:25
美國司法部今天宣布，他們已追回2016年失竊的9萬4000多枚比特幣，這些比特幣目前價值36億美元，查獲金額創紀錄。路透

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

2022-02-08 16:27
圖為嬌生疫苗。(美聯社)

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

2022-02-08 11:55
前白宮貿易顧問納瓦羅(右)接受MSNBC新聞頻道專訪。(擷自YouTube NBC頻道 )

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

2022-02-11 09:07
示意圖。圖：pixabay

想開槍射熊卻意外擊斃弟弟 男子報警後飲彈自盡

2022-02-10 11:14

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元