今年看超級盃變貴了 熱門美食雞翅價格翻倍

邊看超級盃邊啃雞翅是美國足球迷的傳統，今年雞翅雖不缺貨，但球迷要有漲價的心理準備。(Getty Images)

超級盃 開打，足球迷觀看轉播時少不了的傳統美食「雞翅」價格近來不斷上漲，球迷們今年可能須花更多錢才能盡情享受；不過雖然價格上升，但業者表示雞翅供貨充足。

全國養雞協會(National Chicken Council)發言人蘇柏(Tom Super)表示：「雞翅就像現在大部分的商品，可能會貴一些，但有存貨；若是我的話，不會等到比賽開打才去排隊或線上訂購。」

蘇柏表示，疫情 期間雞翅的需求上升導致價格上漲，與大部分商品目前面臨的情況相同，供應鏈 人力短缺、運輸延遲，加上惡劣天氣影響，需求增加也為供應鏈帶來更多壓力。

該協會估計，今年超級盃雞翅消費量約為14.2億支，與去年差不多，雖然供應鏈壓力倍增，但業者早已準備好足夠的數量備戰，不過價格會比以往貴。

農業部(USDA)的數據顯示，與去年5月銷售高峰相比，雞翅批發價格下降19%，但銷售價格每磅比去年多約30分。

餐飲業期刊「Restaurant Business」報導，連鎖雞翅專賣店「原子雞翅」(Atomic Wings)的執行長歐瑪(Zak Omar)表示：「雞翅的成本上漲了100%，前年3月疫情剛爆發時，一盒雞翅60元，現在一盒要120元。」

農業部數據顯示冷凍的「派對雞翅」零售價格去年每磅2.31元，上周上升至每磅3.13元，本周已漲到3.55元。

美食作家波梅蘭茲(Mike Pomeranz)接受「全國公共廣播電台」(NPR)訪問時指出某些業者沒有提高雞翅價格，改採縮減雞翅分量的策略，達美樂(Domino's)上個月宣布將7.99元雞翅的數量從10支減為8支；他表示：「雞翅的供應量每年都有波動」，即使供應商飼養更多雞，可能也沒有足夠人手處理肉品，另外還有供應鏈的問題，種種因素皆牽動著市場價格。