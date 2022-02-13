我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天氣太差 谷愛凌坡面障礙賽首秀延後1天

今年看超級盃變貴了 熱門美食雞翅價格翻倍

編譯徐薏茹／綜合12日電
邊看超級盃邊啃雞翅是美國足球迷的傳統，今年雞翅雖不缺貨，但球迷要有漲價的心理準備。(Getty Images)
邊看超級盃邊啃雞翅是美國足球迷的傳統，今年雞翅雖不缺貨，但球迷要有漲價的心理準備。(Getty Images)

超級盃開打，足球迷觀看轉播時少不了的傳統美食「雞翅」價格近來不斷上漲，球迷們今年可能須花更多錢才能盡情享受；不過雖然價格上升，但業者表示雞翅供貨充足。

全國養雞協會(National Chicken Council)發言人蘇柏(Tom Super)表示：「雞翅就像現在大部分的商品，可能會貴一些，但有存貨；若是我的話，不會等到比賽開打才去排隊或線上訂購。」

蘇柏表示，疫情期間雞翅的需求上升導致價格上漲，與大部分商品目前面臨的情況相同，供應鏈人力短缺、運輸延遲，加上惡劣天氣影響，需求增加也為供應鏈帶來更多壓力。

該協會估計，今年超級盃雞翅消費量約為14.2億支，與去年差不多，雖然供應鏈壓力倍增，但業者早已準備好足夠的數量備戰，不過價格會比以往貴。

農業部(USDA)的數據顯示，與去年5月銷售高峰相比，雞翅批發價格下降19%，但銷售價格每磅比去年多約30分。

餐飲業期刊「Restaurant Business」報導，連鎖雞翅專賣店「原子雞翅」(Atomic Wings)的執行長歐瑪(Zak Omar)表示：「雞翅的成本上漲了100%，前年3月疫情剛爆發時，一盒雞翅60元，現在一盒要120元。」

農業部數據顯示冷凍的「派對雞翅」零售價格去年每磅2.31元，上周上升至每磅3.13元，本周已漲到3.55元。

美食作家波梅蘭茲(Mike Pomeranz)接受「全國公共廣播電台」(NPR)訪問時指出某些業者沒有提高雞翅價格，改採縮減雞翅分量的策略，達美樂(Domino's)上個月宣布將7.99元雞翅的數量從10支減為8支；他表示：「雞翅的供應量每年都有波動」，即使供應商飼養更多雞，可能也沒有足夠人手處理肉品，另外還有供應鏈的問題，種種因素皆牽動著市場價格。

供應鏈 超級盃 疫情

上一則

美前奧運國手指控 滑雪教練長期拍攝女隊員裸照

下一則

頭一遭 超級盃中場邀2失聰音樂家演出

延伸閱讀

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」
南加周日高溫超級盃開打 外州球迷或感冰火兩重天

南加周日高溫超級盃開打 外州球迷或感冰火兩重天
超級盃前傳槍聲 三男子中槍送醫

超級盃前傳槍聲 三男子中槍送醫
「跌倒不表示出局」超級盃酒商廣告 趙婷執導寓意深

「跌倒不表示出局」超級盃酒商廣告 趙婷執導寓意深

熱門新聞

美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

2022-02-08 23:01
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

2022-02-06 22:25
美國司法部今天宣布，他們已追回2016年失竊的9萬4000多枚比特幣，這些比特幣目前價值36億美元，查獲金額創紀錄。路透

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

2022-02-08 16:27
圖為嬌生疫苗。(美聯社)

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

2022-02-08 11:55
前白宮貿易顧問納瓦羅(右)接受MSNBC新聞頻道專訪。(擷自YouTube NBC頻道 )

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

2022-02-11 09:07
示意圖。圖：pixabay

想開槍射熊卻意外擊斃弟弟 男子報警後飲彈自盡

2022-02-10 11:14

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元