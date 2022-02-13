頭一遭 超級盃中場邀2失聰音樂家演出

失聰音樂家史奈普(左)和福比斯(右)將加入超級盃中場表演陣容，以手語和臉部表情的來詮釋歌曲。(美聯社)

超級盃 13日隆重登場，一如往年，中場表演嘉賓名單受到了萬眾矚目，這次除了饒舌歌手阿姆(Eminem)、拉馬爾(Kendrick Lamar)和史努比狗狗(Snoop Dogg)，知名嘻哈樂手Dr. Dre更邀請了兩位失聰音樂家史奈普(Warren Snipe)和福比斯(Sean Forbes)加入表演陣容，他們將以手語和臉部表情的來詮釋歌曲。

「能夠有機會為超級盃表演，我感覺已經超乎現實，」福比斯接受美聯社專訪時說道：「我作夢都不敢想像，有一天我竟然能站上這個舞台，身為表演者，這幾乎是我最高的成就，是世界上最大的舞台。我將代表失聰群體站在這裡，讓世人看見我們。」

「到了21世紀，我們終於被看見了，」史奈普說：「很多人看見我們的天賦，無論是演員、音樂家、製作人、導演、作家或藝術家，我們都準備好了。」

去年的超級盃開場，由R&B歌手傑斯敏‧蘇莉文(Jazmine Sullivan)與鄉村歌手艾瑞克裘奇(Eric Church)獻唱國歌時，史奈普也參與手語演繹；他形容當時的感覺：「這樣的表演從來沒有過，讓失聰藝人登台，時候到了。」

近來主流媒體開始推廣失聰文化和標準美國手語(ASL)，讓更多人了解即使失去聽力，擁有表演天分的人仍有機會一展長才，就連奧斯卡 頒獎也跟上這股潮流。

好萊塢上周有兩名失聰演員科特蘇爾(Troy Kotsur)和瑪麗·麥特琳(Marlee Matlin)獲得奧斯卡提名 ，兩人出演了一部講述失聰兒童成長過程的電影「樂動心旋律」(CODA)，該部電影也獲得「最佳影片」和「最佳改編劇本」兩項提名。

另外，麥特琳過去也為超級盃開場登台三次，自2010年全國失聰協會(National Association of the Deaf)與NFL就開始合作，讓失聰者一同上台演繹國歌。