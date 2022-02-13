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聯邦法院恢復灰狼保育法 稱「仍面臨瀕臨滅絕」危機

編譯林梅婕／綜合12日電
聯邦法院法官裁定，將灰狼重新置入瀕危的保育動物名單。(美聯社)
聯邦法院法官裁定，將灰狼重新置入瀕危的保育動物名單。(美聯社)

繼前總統川普將灰狼(Gray wolves)移除保育動物名單後引起諸多動保人士抗議，如今終於出現轉機。去年6月拜登政府曾允諾讓灰狼恢復列入「瀕臨滅絕物種保護法」，而加州北區聯邦法院法官懷特(Jeffrey White)裁定，將灰狼移除保育動物名單的決定欠缺考量，扭轉川普政府的規定。

懷特指出，五大湖區(Great Lakes)及洛磯山脈(Rocky Mountains)北部地區的灰狼雖然復育成功，但美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)並未考量到這些地區以外的灰狼仍面臨極大的生存威脅。

雖說移除灰狼保育是川普任內的決定，但拜登政府上任初期的作為也曾遭環團質疑；「灰狼需要受到聯邦保護法的保障，這是不爭的事實」非營利環保組織Earthjustice的律師克莉絲汀‧博伊爾斯(Kristen Boyles)表示：「動物保護局應該為辯護川普的政策而感到羞恥。」

其實早在川普下令移除灰狼保育前，已有科學家對此決議進行獨立審查後提出疑慮，但並未受到重視；之後在不包含阿拉斯加及夏威夷的美國本土48州中，多達44州都將灰狼移除保育名單。

剩餘的四州包括蒙大拿州和愛達荷州，但這是因為國會早在2011年就宣布移除灰狼保育；另外，動物保護局也在2017年下令將懷俄明州的灰狼移除保育名單；至於新墨西哥州的灰狼則被認為是獨立群體，將持續受到保護。

自川普宣布移除灰狼保育後，部分地區獵捕灰狼的頻率激增許多，去年甚至一度傳出在威斯康辛州有獵人在60小時內獵殺了200隻狼，超過該州上限119隻，迫使當局宣布提前結束獵狼季；此事一度激起原住民部落奧吉布瓦族(Ojibw)的怒火，因為狼在他們的文化中具有神聖的地位。

川普 拜登 新墨西哥州

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