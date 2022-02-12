離地球100萬哩 韋伯望遠鏡傳回首張「自拍照」

太空總署11日公布離地球100萬哩，韋伯望遠鏡從繞日軌道傳回地面的第一張自拍照，顯示蜂巢形的主鏡面。(太空總署照片)

美國太空 總署11日公布離地球100萬哩，韋伯望遠鏡 從繞日軌道傳回地面的第一張自拍照；這是天文觀測台調整鏡頭及其他儀器近一個月，檢查儀器是否正常的初步成果。

韋伯望遠鏡發射升空近50天，首度「睜眼」望群星，拍下幾張天體鏡頭；地面管控人員檢視這些照片後，認為韋伯的進展一如預期，很快就可展開探索宇宙的任務。

位於馬里蘭州 綠帶市(Greenbelt)的太空總署高達德太空飛行中心韋伯望遠鏡影像組經理范因伯格(Lee Feinberg)告訴媒體，韋伯已經展翅，也睜開了眼睛。

不過，韋伯開始捕捉星系、星群、行星鏡頭之前，地面管控人員須先確定，它巨大的主鏡鏡面，角度是否擺置得當。

韋伯蜂巢形的主鏡面長達21呎，主要功能是針對宇宙當中的星體收集並聚集其光線，因為過大，升空之前先折在運載它的火箭艙內，到達環繞太陽的目的軌道後，再慢慢在幾周之內，精巧地施放18個六角形金色鏡面。

傳回地面的幾張照片，是科學家運用韋伯的紅外線照相機拍到的同一個星體在18個主鏡面呈現的樣貌。

照片模糊混合，間雜星光的斑點，顯示這18個鏡面還不夠平整，反映出來的光線，在輔助鏡和紅外線相機偵測器上聚焦不足。

巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所韋伯望遠鏡科學家沛壬(Marshall Perrin)說，這是韋伯各系統首度在飛行當中齊頭並進，預演它將進行的科學觀測任務；他說，雖然是初次演練，「非常非常順利地」拍了1500多張照片，成果令人驚豔，「同仁莫不興奮掉淚」。

接下來幾個月，韋伯的諸多儀器將校準完成，主鏡面18個部分將「集精準」地合為一體，屆時拍攝的照片講清楚得多，細節也將清楚顯現，種高畫質照片，預定夏天可以公布。