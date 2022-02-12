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特斯拉「音箱」干擾行人警示音 召回逾50萬輛車

編譯林梅婕／綜合11日電
電動車大廠特斯拉的擴音功能不符合聯邦法規，音量過大干擾行人警示音，行人可能無法得知車輛靠近，故召回全美57萬8607輛車。圖為特斯拉在加州的工廠。(美聯社)
電動車大廠特斯拉的擴音功能不符合聯邦法規，音量過大干擾行人警示音，行人可能無法得知車輛靠近，故召回全美57萬8607輛車。圖為特斯拉在加州的工廠。(美聯社)

聯邦當局10日宣布，電動車大廠特斯拉(Tesla)的擴音功能(Boombox，又稱「音箱」)不符合聯邦法規，音量過大干擾行人警示音，行人可能無法得知車輛靠近，故召回全美57萬8607輛車。

近來全國公路交通安全管理局(NHTSA)特別嚴加審查特斯拉產品，該公司頻頻宣布召回，過去四個月內已發生十次，其中四次都在前兩周；雖說這次是因為擴音器規定不符，但特斯拉強調目前並未接獲任何有關音箱導致的車禍或行人傷亡。

此次召回的車款包括2020-2022年份的Model S、Model X、Model Y，以及2017-2022年的Model 3；上述車型均內建音箱，行駛過程駕駛可透過車輛外部的擴音器播放音樂，NHTSA認為可能到干擾「行人警示系統」(Pedestrian Warning System)，不符合聯邦機動車輛安全標準。

特斯拉表示，近來諸多軟體系統的疑慮都將透過汽車空中編程技術(Over-the-Air，OTA)更新，同時也會確保車輛在行駛、空檔和倒退時不得開啟「音箱」功能。

此外，當局最近也在調查特斯拉「自動駕駛」及車上電玩等功能是否造成安全疑慮；去年1月特斯拉在NHTSA施壓下，因觸控儀表板故障召回13萬5000輛車，雖說該公司也表示要透過OTA修復，但NHTSA認為如此一來恐曠日廢時。

特斯拉於2020年12月推出音箱，NHTSA卻在一個月的時間就提出疑慮，之後幾個月來雙方進行多次視訊會議，卻仍逃不過召回的命運。

2021年9月NHTSA對特斯拉提出更新調查報告，特斯拉在10月針對報告中的測試結果和使用做出解釋，並稱行人警示系統雖然與音箱功能都是使用同一個擴音器，但使用者可自行調整；在上個月會談兩天後，特斯拉同意召回。

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