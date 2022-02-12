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大學運動團體興訟 要求比照受雇勞工

編譯潘勛／綜合11日電
「全國大學球員協會」興訟，要求勞工關係委員會讓大學運動員有權集體向聘雇方磋商薪津、福利等職場保護。圖為洛杉磯加大和南加大美式足球隊比賽競技。(美聯社)
「全國大學球員協會」興訟，要求勞工關係委員會讓大學運動員有權集體向聘雇方磋商薪津、福利等職場保護。圖為洛杉磯加大和南加大美式足球隊比賽競技。(美聯社)

「全國大學球員協會」(NCPA)本周向法院提起訴訟，要求國家勞工關係委員會(NLRB)提升大學運動員的地位，讓他們有權集體向聘雇方磋商薪津、福利等職場保護。

美聯社報導，NCPA控告的大學運動主辦單位有美國大學體育聯盟(NCAA)、太平洋12校聯盟(Pac-12 Conference)、洛杉磯加州大學、南加州大學等校。

NCPA理事長休馬(Ramogi Huma)指出，依勞動法規，大學運動員符合勞工的定義，運動技巧含金量很高、拿獎學金及各類津貼以表演運動服務，工作時受到雇主廣泛控制；這些運動員理當取得勞動法規賦予的所有權利，一如其他美國勞工。

NCPA興訟前約四個月，NLRB法務長珍妮佛‧雅布魯佐(Jennifer Abruzzo)撰寫備忘錄給NLRB賽事主辦單位，指依她見解，替各大學掙到數百萬元的學生運動員應列為員工。

長久以來大學運動比賽被視為業餘項目，運動員沒資格取得勞工的各項福利；雅布魯佐的見解可望引發新一波挑戰，衝擊舊有成見。

伊利諾大學勞資關係學教授勒洛伊(Michael LeRoy)指出，按雅布魯佐備忘錄，目前NCPA興訟是合乎邏輯的結果；休馬則表示，NCPA的興訟，有最高法院去年6月的一致判決撐腰，判決文裡指出，NCAA對教育相關的勞動福利設下限制，已牴觸反壟斷法。

最高法院的判決業已引發NCAA及其所屬近5000名運動員的全面改革，包括現在球員可以按他們的聲望來賺錢。

運動員 勞工 加州大學

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