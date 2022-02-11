自由車隊封橋 零件來不了 北美汽車廠被迫減產

加拿大 卡車司機封鎖美加之間最繁忙的邊境橋梁，以抗議該國強制接種新冠疫苗的要求，結果大幅擾亂了北美製造業，尤其是汽車 製造業；由於交貨延遲導致零件短缺，通用汽車、福特汽車和豐田汽車本周被迫宣布美國和加拿大的幾家工廠減產。

白宮9日表示正「非常密切地」關注這個問題，官員警告，如果「自由車隊」封鎖延長，可能會加劇供應鏈 問題，不僅對汽車業，醫療和農業等其他經濟部門也同蒙其害。

大使橋(Ambassador Bridge)的封鎖已進入第四天。這座橋梁過往貨物占美加之間貨物貿易的四分之一；白宮發言人莎奇9日說：「封鎖對汽車業的供應鏈帶來風險，因為這座橋是汽車零件的關鍵通道。」「我們還關注從密西根州到加拿大的美國農產品出口可能受到的干擾。」

封鎖加劇了本就已高度動盪的汽車生產，因為業者持續與半導體晶片長期短缺對抗。晶片短缺已導致過去一年工廠零星關閉。

通用汽車發言人弗洛雷斯(Dan Flores)10日證實，由於邊境封鎖，其位於密西根州中部的Lansing裝配廠的班表將被削減，9日已削減了另一個班次。

福特發言人費爾克(Kelli Felker)也表示，福特正在降低安大略省Windsor引擎廠和安大略省Oakville裝配廠的產能，該公司9日已採取類似行動；由於晶片短缺，福特的北美幾家工廠本周已大幅減產。

美聯社報導，豐田表示，由於零件短缺，本周剩餘時間內加拿大的三個工廠無法製造任何產品。聲明將問題歸咎於供應鏈、天氣和與疫情相關的挑戰，但關廠在7日封鎖大橋幾天後就開始了。

據當地媒體報導，前身為飛雅特克萊斯勒的Stellantis在安大略省Windsor的小型貨車工廠也縮短了班表。