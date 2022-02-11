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自由車隊示威擬堵超級盃 美籲加國動用權力化解僵局

編譯陳韻涵／綜合10日電
卡車司機抗議疫苗政策而封橋。（路透）
卡車司機抗議疫苗政策而封橋。（路透）

加拿大反疫苗卡車司機組成的「自由車隊」(Freedom Convoy)連日示威，已擋住三個美加邊境關口，衝擊汽車業運輸，拜登政府10日呼籲加拿大當局動用聯邦權力結束這場示威；美國國土安全部也警告，美國卡車司機正醞釀在洛杉磯示威，企圖阻礙超級盃賽事，形成拜登總統執政新挑戰。

自由車隊10日已是連續第四天堵塞密西根州底特律往來安大略省溫莎市的大使橋(Ambassador Bridge)，影響兩國汽車製造廠的零件運輸和生產；10日一早，一隊載有高喊「自由」、「假新聞」乘客的卡車前進渥太華國際機場，造成交通中斷和延誤。

加拿大自由車隊抗議行動10日持續擴大，阻擋了三個來往美加的邊境入關口。圖為一輛卡...
加拿大自由車隊抗議行動10日持續擴大，阻擋了三個來往美加的邊境入關口。圖為一輛卡車橫在道路上，阻擋交通。(美聯社)

不久，馬尼托巴省警方表示，一隊卡車也阻擋了平常十分繁忙、進入北達科他州的艾默生通關點(Emerson crossing)，導致這個通關口關閉。

白宮表示，國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)和交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)已與加國相應部長溝通，呼籲他們協助化解僵局。

卡車司機抗議影響加國政治和經濟，溫莎市長狄更斯(Drew Dilkens)表示，將尋求法律禁制令，終結占領行為。

美國國安部9日與執法單位分享的情資顯示，「接獲卡車駕駛可能計畫阻擋大都市要道的通報，抗議強制疫苗令等議題。車隊最快本周末，最遲3月中旬之前從加州出發，或許會影響13日超級盃或3月1日的國情咨文演說。」

卡車示威讓加國總理杜魯多(Justin Trudeau)陷入政治困境，美國卡車司機則透過社群媒體號召下月前進華府抗議，預料不久後也會影響拜登。

美加卡車司機抗議反映疫情期間各國的防疫限制對各國政府的威脅，疫情復熾被視為拜登支持率低迷的主因之一，也讓民主黨今年的期中選舉選情籠罩陰影。

「人民車隊」(People's Convoy)的臉書(Facebook)專頁指出，車隊已計畫「2022年為自由駛向華府」(March for Freedom Convoy to DC 2022)，說明3月4日將抵達加州印地歐市(Indio)科切拉山谷(Coachella Valley)集結，「對抗違憲的強制令」。

拜登 加州 超級盃

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