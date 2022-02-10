SpaceX衛星被太陽磁暴震落 近50顆掉落大氣層或燒毀

圖為SpaceX 3日在佛州發射的火箭，攜帶一批衛星。(美聯社)

馬斯克 (Elon Musk)的太空 探索公司SpaceX 上周發射升空的人造衛星，有40-49顆遭太陽風暴襲擊，已經脫離軌道，將掉落大氣層或燒毀，地面管控人員設法搶救，仍救不回來。

SpaceX於8日晚說，4日一陣太陽風震波(磁暴)提高了大氣層的密度，加大了對星鏈衛星的拉力，註定這批衛星前景不妙，來日無多。

地面管控人員先把這些高密度的平板衛星設定到「進入睡眠狀態」，並設法減輕磁暴的拉力，讓它們隨風漂流，可是拉力太大，睡著了的衛星叫不醒來，無法飛到更高也更穩定的軌道上。

SpaceX公司目前仍有將近2000枚星鏈衛星，在離地面340哩(550 公里)的軌道運行，為地球個偏遠角落提供網際網路的訊號服務。

這批遭太陽風暴襲擊的衛星，當時的高度刻意低於平常，原定暫時在這種高度飛行，如果有甚麼問題，可以很快飛回大氣層，不會對其他太空飛行器造成威脅。

SpaceX說，這幾十顆被「震」落的衛星，如果能夠飛到新軌道或掉回地球，都不會有危險。這些衛星，每顆重不到575磅(260公斤)。

它說，這批衛星被「震」落或燒毀，是非常特殊的情況。太陽風震波起於太陽耀斑，這激烈的閃爍，會將能量巨大的等離子體氣團(plasma)從日冕噴向太空，甚至噴到地球。

SpaceX自2019年開始把星鏈衛星發射到地球軌道，馬斯克的計畫是讓好幾千顆人造衛星，提升網際網路的速度。最近，太平洋上的東加島火山爆發，引發海嘯，破壞島上的電信系統，太空探索就想利用星鏈衛星，幫它恢復網路訊號的傳送。

倫敦的「一網」公司也有自己的網路衛星高掛太空，網售巨擘亞馬遜計畫今年內開始發射衛星，加入網路服務的「太空戰。」

商業衛星太多，破壞夜空的「自然景象」，阻礙天文學家觀測宇宙無窮無盡的星體，天文學界迭有怨言。國際天文學聯盟正在籌組新的單位，致力保護美麗的夜空，不受人造衛星的干擾。

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