迎登月50周年 阿波羅16號大掃除 清出遊客名片、護唇膏

1972年4月16日阿波羅16號太空船順利升空登月。為迎接50周年到來，阿波羅16號指揮艙正進行大掃除。(美聯社)

1972年4月16日阿波羅16號(Apollo 16)太空船順利升空，將三位太空人 成功送上月球。為迎接登月50周年到來，在人類歷史上具重要意義、外號「卡斯帕」(Casper)的阿波羅16號指揮艙，正進行大掃除。

當年太空任務結束後，「卡斯帕」號所有權由國家太空總署(NASA )移交給史密森尼學會(Smithsonian Institution)，然後一直在阿拉巴馬州 「火箭城」亨茨維爾(Huntsville)的美國太空和火箭中心 (U.S. Space & Rocket Center)展出。新冠疫情到來後，正常清潔程序中斷，上次清潔是在三年前。

最近，工作人員使用超細纖維毛巾、延長桿、刷子、真空吸塵器，清理了這個6.5噸重、近11呎高的太空艙，並擦拭這個太空骨董的巨型玻璃保護外殼。工人從玻璃縫裡清出了好幾十件遊客亂塞的東西，有名片、鉛筆、錢、湯匙、甚至還有護唇膏。

諮詢館長斯圖爾特(Ed Stewart)一面監督清潔工作，一面指導工作人員如何維護太空船。他說，太空船狀況「很不錯」，「很高興沒有看到厚厚的灰塵，也沒有很多昆蟲殘骸之類的東西，這是非常正面的消息。」

在博物館擔任講解員的胡佛(Richard Hoover)是已退休的NASA天體生物學家，他記得幾十年前遊客參觀時，可以觸摸到太空船，那時甚至有人動手撕下燒焦的隔熱罩碎片；隔熱罩功能是保護指揮艙重新進入地球大氣層時不被燒毀。胡佛說：「非常諷刺，他們都沒意識到這是極其重要的太空歷史。」

斯圖爾特則表示，為承受嚴酷太空旅行而建的指揮艙，在遊客不斷碰觸下反而不能好好撐下去，為延續太空艙壽命，指揮艙外殼後來被密封起來；「工程師研發指揮艙的目的是讓太空人安全登月後重返地球，至於讓它維持千年不壞，並不在當初的工作要求上，」斯圖爾特說。

「卡斯帕」太空艙在飛行後被清理乾淨，任何可能有害材料都已被清除，但裡面仍保留它月球旅行的痕跡；正在檢查艙內的斯圖爾特指了指頭頂上的幾個黑點說：「那是太空人的指紋和手印。」

這一次的大掃除，大家都小心翼翼，以免太大力反而抹去它與歷史相連的痕跡。斯圖爾特說：「那是這項任務傳奇的一部分。如果不小心把它們都清掉，那累積的歷史紋路，將就此消失在蒼穹中。」

50年前，約翰．楊(John Young)、查爾斯．杜克(Charlie Duke)和肯．馬丁(Ken Mattingly)三位太空人共同駕駛阿波羅太空船完成登月任務；今春的阿波羅16號太空船升空50周年慶祝活動，杜克已答應參加。