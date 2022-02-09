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奧斯卡入圍 犬山記12項最多 「蜘蛛人：無家日」僅1個

編譯陳韻涵／綜合8日電
美國影藝學院8日宣布今年奧斯卡金像獎入圍名單，貝爾法斯特、樂動心旋律、在車上、千萬別抬頭、沙丘、王者理查King Richard、甘草糖披薩、犬山記、西城故事等競逐最佳影片大獎。(美聯社)
美國影藝學院8日宣布今年奧斯卡金像獎入圍名單，貝爾法斯特、樂動心旋律、在車上、千萬別抬頭、沙丘、王者理查King Richard、甘草糖披薩、犬山記、西城故事等競逐最佳影片大獎。(美聯社)

美國影藝學院8日揭曉第94屆奧斯卡金像獎(The Oscars)入圍名單，Netflix「犬山記」(中國譯「犬之力」，The Power of the Dog)最風光，入圍最佳影片、導演、男主角、男配角和女配角等12項；視覺特效科幻大片「沙丘」(Dune)以十項入圍居次，日本導演濱口龍介(Ryusuke Hamaguchi)執導的「在車上」(Drive My Car)異軍突起，入圍最佳導演、影片等四項。

奧斯卡頒獎典禮多年來主持人從缺的情況終於畫下休止符，今年典禮將是2018年以來，首度有主持人的好萊塢盛會，訂3月27日重返加州杜比劇院(Dolby Theatre)。

奧斯卡金像獎曾是影迷最矚目的年度盛事，過往的商業大片「亂世佳人」(Gone with the Wind)、「教父」(The Godfather)等都獲得最佳影片等大獎；21世紀後，商業賣座大片不受奧斯卡青睞，頒獎結果的矚目度和典禮轉播收視都下跌。

2021年受新冠肺炎疫情影響，獎頒獎典禮移師洛杉磯聯合車站(Union Station)舉行，沒主持人的典禮轉播只吸引1000萬觀眾收看，比2020年收視率大減56%，寫下新低紀錄。

此次入圍的商業大片僅「沙丘」北美票房破1億元，勉強沾上賣座大片的邊；「沙丘」入圍十項，包括最佳影片、改編劇本、視覺特效等。

漫威(Marvel)電影票房橫掃全球的「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)大手筆造勢，卻未能闖進最佳影片提名名單，僅入圍最佳視覺特效。

此次入圍最佳影片的有，「貝爾法斯特」(Belfast)、「樂動心旋律」(CODA)、「在車上」、「千萬別抬頭」(Don't Look Up)、「沙丘」、「王者理查」(King Richard)、「甘草糖披薩」(Licorice Pizza)、「夜路」(Nightmare Alley)、「犬山記」，以及「西城故事」(West Side Story)。

入圍最佳導演的則分別是「貝爾法斯特」的肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)，「甘草糖披薩」的保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)，「犬山記」的珍康萍(Jane Campion)，「在車上」的濱口龍介，以及「西城故事」的史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)。

入圍 導演 奧斯卡

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