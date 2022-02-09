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美國人愛用外國貨 去年貿易逆差飆升27%

編譯孫梁／綜合8日電
美國去年的貿易逆差飆升27%，對中貿易逆差增幅更顯著。圖為芝加哥市一家商店出售中國產的腳踏車。（Getty Images）
美國去年的貿易逆差飆升27%，對中貿易逆差增幅更顯著。圖為芝加哥市一家商店出售中國產的腳踏車。（Getty Images）

美國去年的貿易逆差飆升27%，達到創紀錄的8591億元，其中與中國的貿易逆差為3553億元，增幅近15%。美國去年的貨物貿易逆差首次突破兆元，達1兆1000億元，但被2315億元的服務貿易順差部分抵銷；巨大的貿易逆差凸顯疫情期間美國人的消費模式改變，購買更多的電子產品、玩具和服裝等外國貨，也顯示在疫情造成2020年衰退後，去年的經濟出現意外強勁的反彈。

美國去年的貿易逆差高於2020年的6767億元，去年僅12月的貿易逆差就為807億元，增幅近2%。儘管2021年的出口超過2兆5000億元，增長18%，但進口成長更大，達3兆4000億元，增幅21%。

疫情期間美國人的消費模式改變，千百萬人被困在家或居家上班，致使在外用餐、看電影和聽音樂會的花費大減，消費轉移到購買手機、庭院設備和家具等用品上，政府的疫情紓困增大了家庭財力，也增加了民眾的花錢意願。

美國去年的貿易逆差飆升27%，對中貿易逆差增幅更顯著。圖為貨輪正在維吉尼亞州諾福...
美國去年的貿易逆差飆升27%，對中貿易逆差增幅更顯著。圖為貨輪正在維吉尼亞州諾福克碼頭卸貨。（美聯社）

美國去年的進口增加21%，達2兆9000億元，從中國的進口增16%，為5064億元，與中國的貿易逆差增加近15%，達3553億元。

美國去年與其他國家的貨物貿易逆差為1兆1000億元，首次突破兆元大關，但美國在金融、教育和旅遊等服務貿易領域有2315億元的盈餘，可部分抵銷貨物貿易的逆差。

金融網站fwdbonds.com首席經濟師拉普基(Christopher Rupkey)說，與疫情前相比，全球的貨物和服務貿易尚未回歸正常，如果疫情減緩，更多遊客來美國訪問帶來的旅遊收入，可望縮小美國的貿易逆差。

前總統川普任內尋求以對外國產品加關稅的方式，試圖減少美國長期存在的貿易逆差，拜登政府繼續維持川普時代對中國3600億元產品加徵的關稅，但對盟國加徵的關稅在逐步取消，美國7日同意取消對日本進口鋼鐵的25%關稅。

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