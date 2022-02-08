6.3億勁球得主之一 威州原住民夫婦一次領 拿1.54億元

譚美與克立夫夫婦，為勁球6億多元獎金兩張中獎彩券的幸運得主之一。(威州彩券公司官網)

威斯康辛州彩券公司7日宣布，日前兩張中到6.326億元勁球 巨額獎金彩券中的其中一張幸運得主，為居住該州布朗郡綠灣附近奧奈達市(Oneida)的韋伯斯特夫婦(Tammy and Cliff Webster)，他們可以拿到約3.16億元的頭彩獎金。

這張中獎彩券是在今年1月5日開出，另一張幸運彩票是在加州 售出，這也是勁球史上獎金第七高的紀錄。

韋伯斯特夫婦均為美洲原住民，其中譚美 是奧奈達族(Oneida)與蘇族(Sioux)的混血，克立夫則是奧奈達族，兩人都是「奧奈達國」(Oneida Nation)的成員。

彩券公司表示，韋伯斯特夫婦選擇一次次領完現金的方式兌現獎金，可領取總金額將因此降為2.25億元，彩券公司說，在扣除了州府與地方徵稅，韋伯斯特夫婦最後可以拿到手的現金為1億5400萬元。

譚美.韋伯斯特說，開獎隔天一早她正準備要去上班，剛泡好了咖啡打開早上4時30分的電視新聞，沒想到新聞裡提到有兩張彩券中了大獎，其中一張在威州售出，接著她的丈夫克立夫拿出彩券對獎，克立夫說，對獎後，發現竟然中了大獎「實在無法置信」，兩夫婦因此開心大喊「怎麼辦？怎麼辦？」

譚美說，「我們一直相信，如果我們持續購買彩券，就會有機會中獎，而現在我們的夢想成真了」，她說，衷心感謝這次不可思議的機會；克立夫‧韋伯斯特也表達了他對這份幸運的感激之情。

彩券公司說，這對夫婦當期一共花了十元買了五組號碼，其中包括中獎的彩券號碼6、14、25、33、46，加上勁球號17，韋伯斯特夫婦沒有說明他們要如何分配運用這筆彩金。

售出這張幸運彩券的加油站Jackson Pointe Citgo也將因此獲得10萬元獎勵。