「無厘取鬧4」 首周衝上北美票房冠軍

荒誕搞笑系列電影「無厘取鬧4」上映首周衝上北美票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)

荒誕搞笑系列電影「無厘取鬧4」(Jackass Forever)上映首周衝上北美票房冠軍，擠下占據寶座已久的「蜘蛛人 ：無家日」(Spider-Man: No Way Home)及新進科幻大片「月球隕落」(Moonfall)。

「無厘取鬧4」為該系列第四部作品，最新一集首周末票房進帳2350萬元，諾克斯威爾(Johnny Knoxville)、史帝夫O (Steve-O)、龐提斯(Chris Pontius)、阿庫納(Wee Man)等人皆回鍋參與演出；最新一集開片票房在本系列電影中不算亮眼，僅略高於2002年首部曲成績，最佳開片票房為2010年第三部作品，當時開出5000萬元成績，然而第四部製作成本僅花費1000萬元，在疫情 期間仍屬佳績。「無厘取鬧4」為限制級電影，男性觀眾占68%，18歲至34歲的觀眾占67%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「驚聲尖叫和無厘取鬧4的空窗期都間隔很久，這讓觀眾對無厘取鬧系列的喜愛增長，這系列表現一直很好，製作成本不高，電影院 的大眾化性質提升了像無厘取鬧這樣的喜劇片。」

另一部耗資1億以上的科幻大片「月球隕落」表現則相對黯淡，本作由「明天過後」(The Day After Tomorrow)、「2012」等知名災難大片導演艾默瑞奇(Roland Emmerich)操刀，荷莉．貝瑞(Halle Berry)、威爾森(Patrick Wilson)主演；爛番茄新鮮度為40%，評價不高，其中男性觀眾約占六成。

「蜘蛛人：無家日」上映第八周排行第三，北美票房再進帳960萬元，目前國內票房累計7億4890萬元，全球票房共吸金17.7億元。

德加拉貝迪安分析：「吸引年輕觀眾的電影有更大的賣座潛力(指疫情期間)，年輕男性觀眾似乎真的很想去電影院。」