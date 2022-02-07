夢想生受惠DACA 有身分＝收入倍增

最新研究顯示，無證移民即使獲得暫時合法身分，也能幫助他們找到更好的工作、薪資加倍。圖為夢想生支持者在高院前爭取權益。(美聯社)

根據自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)最新公布的研究顯示，對非法入境美國的移民而言，即使獲得暫時合法身分，也能幫助他們找到更好的工作、薪資加倍，而且能為其獲得更好的教育鋪路。

該研究最新民調 結果發現，「童年抵美暫緩遣返 」計畫(DACA，即夢想生 計畫)受益者的平均薪資從10.94元提升至22.9元；目前在學的夢想生中，每五人就有三人表示，若非DACA，他們沒辦法獲得跟現在一樣的教育機會。

不過該研究也發現，夢想生時常憂心DACA會遭取消，自己恐因此被遣返；逾40%夢想生表示，他們每天至少會擔心一次自己會遭逮捕或遣返。

國家移民法律中心(NILC)執行主任瑪莉亞雷納‧殷卡皮耶(Marielena Hincapié)表示：「DACA是具改革性的政策，一直是數十萬名青年移民與其摯愛的救生索，但目前並無取代該計畫的恆久解決辦法。」

逾80萬人使用過夢想生計畫，且截至去年9月30日，目前有逾61萬1000人仍具夢想生身分；其實多數夢想生從未深陷遭遣返的高風險中，該計畫提供部分納稅人福利和工作簽證。

該調查指出，DACA提供夢想生一條加強與美國社會連結的道路；夢想生取得暫時身分後，逾半受訪者表示，他們買下第一輛車，近三分之一開設退休帳戶，每五名25歲以上的夢想生中，就有一人買下第一間房。

近三分之一受訪夢想生表示現在在學中，其中多數人正在攻讀學士以上的學位。每50名夢想生獲得DACA批准後，就約有一人自己創業。

不過這份數據有一些重大限制，民調中有關買車買房的問題，並未詢問此舉是否與DACA有關，因為有很多跟這群夢想生的同齡人也有相同經驗。

加州大學華裔副教授王湯姆(Tom K. Wong，音譯)七年來也針對DACA進行相同民調，他表示新冠疫情對夢想生影響很大，應更努力給予他們更長久的法律地位。

王湯姆訪問1021名夢想生，他們首次到美國的平均年齡為6歲，逾90%是西語裔，且比一般大眾更可能自認為同志族群；不過該數據可能未反映生活比較不成功的夢想生。