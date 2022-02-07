美邊境偷渡客 去年逮190萬人創新高

最新數據顯示，美國邊境巡邏隊2021年約逮捕190萬非法越境者，創歷史新高。圖加州與墨西哥邊境城市提璜納接壤的邊界圍牆。(美聯社)

最新數據顯示，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)2021年約逮捕190萬非法越境者，創歷史新高。

去年非法進入美國被捕的移民 中，約20%被釋放到美國等待庇護申請聽證會，疫情前非法越境激增時的比率約為56%。

這些數據在最近的法庭備案中披露，與去年密蘇里州和德州共和黨總檢察長對拜登政府所提訴訟有關；訴訟旨在遏阻聯邦政府停止2019年起被稱為「留在墨西哥 」(Remain in Mexico)的政策，要求移民在美墨邊境 以南等待庇護申請裁決。

德州和密蘇里州去年提起訴訟後，一名聯邦法官命令拜登政府重啟前總統川普發起的「留在墨西哥」政策。

國安部一官員稱，拜登政府主要使用美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定限制釋放入境，而非藉助「留在墨西哥」政策；疫情開始時，川普便使用此規定將申請庇護前的移民拒之門外，拜登持續這麼做。

該官員說，邊境巡邏人員正優先考慮依第42卷規定驅逐外國人，無法迅速驅逐時，可能依重啟的「留在墨西哥」遣送回墨，在美境外等待聽證會。

釋放非法入境等待庇護聽證會的移民遭共和黨人士及其他強硬移民政策支持者批評；民主黨人士和移民倡議者則批評將庇護申請者驅逐到墨西哥。

根據網上的亞利桑納納州尤馬和德州拉雷多事件視頻，日前與國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)和邊境巡邏隊長奧提茲(Raul Ortiz)會面期間，邊境巡邏隊人員抱怨移民被釋放到美國。

據統計，邊境巡邏隊去年約釋放40萬2000名移民進入美國，占非法入境被捕者的五分之一，允許在移民案裁決前留美，其餘絕大部分約逾100萬人，依42條被送回墨西哥等祖國。

聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)數據顯示，截至2019年9月的財政年度，邊境巡邏隊在美逮捕85萬1508人、釋放約47萬5000人。

至少自歐巴馬政府以來，邊境巡邏人員逮捕越境者不久後會將一些人釋放到美國，主因非法越境激增、設施吃緊。