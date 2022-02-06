禁跨性別女參賽女子運動 南達科他州長簽署法案

曾為男子泳將的跨性別人士莉亞．湯瑪斯在女子游泳賽奪冠，引發爭議。(美聯社)

共和黨籍南達科他州 長克莉絲蒂．諾姆(Kristi Noem)日前簽署法案，禁止跨性別 女性參加女子組運動賽事，使南達科他州成為全美第十個有類似規定的州。

諾姆稱此項立法將使女子組運動賽事更公平，但反對者認為這道法律無疑是對跨性別運動員的歧視 ，誓言反對到底。

法案第一條開宗明義強調只有「生理上女性」，即出生證明上性別欄為女性的人，才能參加體育競賽的女子組賽事。

南達科他州長克莉絲蒂．諾姆(中坐者)簽署法案，禁止跨性別女性參加女子運動比賽。(美聯社)

諾姆在簽署儀式上說：「這部法律將更周全地保護所有希望參加更高水平比賽、獲得獎學金或是踏入運動職業生涯的女性」；支持者表示，南達科他州的立法相當正確，因為男性在生物學上本就較女性有運動優勢，這不是後天的性別重置手術或服用雌性激素降低睪固酮就能改變的事實。

保守派智庫「美國原則計畫」(APP)主席席林(Terry Schilling)也指出，近幾個月包括曾為男子游泳隊成員的跨性別人士莉亞．湯瑪斯(Lia Thomas)在女子游泳賽奪冠，凸顯類似立法的重要性。他說：「女子運動遭遇嚴重威脅，對於致力於維護體育賽事公平，及關心女性運動員職業發展的人而言，無所作為不再是一種選擇。」

不過，性別平權團體認為這部法案的本旨就是歧視跨性別者，妨礙他們自由成就自己的人生價值；美國公民自由聯盟(ACLU)就在推特上表示：「南達科他州是今年全美第一個通過此等歧視性法律的州，這項立法也是針對跨性別人士殘酷而危險的攻擊，全美的跨性別人士需要我們站出來為他們而戰。」

跨性別人士能否依性別重置手術後的性別選擇體育競賽參賽組別在這兩年成為熱門話題，除南達科他州外，印第安納、喬治亞等州亦有類似擬議，不過都遭到該州法院駁回。