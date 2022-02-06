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冬季風暴出海留滿目瘡痍 田納西州曼菲斯或停電1周

編譯陳韻涵／綜合5日電
從美南掃到東北部的強烈冬季風暴雖已遠離，但對所經之處的傷害需要一段時間才能恢復，田納西州曼菲斯市部分地區未來一周可能都會停電。圖為當地工程人員在清除電纜上的冰。(美聯社)
從美南掃到東北部的強烈冬季風暴雖已遠離，但對所經之處的傷害需要一段時間才能恢復，田納西州曼菲斯市部分地區未來一周可能都會停電。圖為當地工程人員在清除電纜上的冰。(美聯社)

強烈冬季風暴造成德州到緬因州上萬戶停電與數百起交通事故，風暴5日已出海，但田納西州曼菲斯市未來一周可能都會停電，也凸顯出這場暴風雪強大的破壞力。

田州地方公共事業曼菲斯天然氣與水公司5日通報逾9萬用戶停電，相當於該公司服務總量的逾20%。

該公司總裁楊恩(J.T. Young)表示，在曼菲斯受重創的佛雷澤(Frayser)社區，約2萬5000戶到3萬戶可能在5日晚恢復電力；多名官員表示，超過80名電工正在搶修，盡速恢復供電。

楊恩表示，3日襲來的風暴可能是過去30年來，造成第三大規模停電事件的風暴，逼近1994年的情況；他保證，所有用戶會在10日前復電。

他說：「我們希望所有人安全，包括用戶和搶修工人。」 

官員表示，數百棵樹壓垮電線；楊恩則在該公司臉書(Facebook)專頁上貼出13支電線桿不堪厚重積雪倒地的照片。

車輛4日行駛在路面結了層薄冰的波士頓93號公路上。(美聯社)
車輛4日行駛在路面結了層薄冰的波士頓93號公路上。(美聯社)

麻州新格蘭官員5日持續提醒駕駛小心路滑，4日發生數百起事故，其中兩起為死亡車禍

航空公司4日午前取消3400架航班，翌日努力消化候補人潮。

這場風暴至少造成五人死亡，除了麻州兩起死亡車禍外，奧克拉荷馬州郊區發生一起肇事逃逸車禍，造成一名12歲青少年死亡；在阿拉巴馬州西部，龍捲風3日造成一人死亡、三人重傷；田納西州一名卡車駕駛3日打滑撞樹身亡。

賓州、紐約和新英格蘭降雪逾一呎，水牛城國家氣象局(NWS)表示，風暴5日雖已出海，但東南部多處湖泊可能因為大湖效應而降雪數吋。

轄區涵蓋佛蒙特州最高曼斯菲爾山(Mount Mansfield)的史多偉山區救援組織(Stowe Mountain Rescue)表示，冬季風暴在佛蒙特州降雪逾一呎，可能有雪崩風險。

風暴 車禍 降雪

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