各大城唐人街舉辦農曆新年遊行 對抗仇恨犯罪

美國爆發新冠疫情兩年多來,攻擊亞裔的事件頻傳,亞裔社區人士呼籲民眾走到戶外,參加新年慶祝活動,營造歡樂的空間。圖為華裔居民在洛杉磯華埠採購年掛飾。(美聯社)

隨著農曆新年到來,亞裔 家庭依傳統與親友團聚之際,整個2月,包括紐約、芝加哥、舊金山 等城市的唐人街和亞太裔社區,都可見遊行 慶祝活動;活動籌畫者相信,「虎年」生肖象徵力量與勇氣,即便這兩年多來亞裔持續處在因疫情而生的反亞裔仇恨情緒的恐懼中,但現在正是說服所有亞裔長者出門加入慶祝活動的時機。

「希望所有因過去發生的一切而害怕走到戶外的人,都能覺得安心並獲得一些安慰;你會在與你相似的人包圍下,一起參加這些活動。」長期舉辦舊金山中國新年遊行的季威廉(William Gee,音譯)說:「只要有一定人數參與,就能阻止任何有計畫的惡意活動。」

去年農曆新年大多數春節慶祝活動都因疫情取消,今年許多戶外慶祝活動回來了,籌辦者鼓勵公眾戴口罩參加,工作人員則需強制戴口罩。遊行活動包括花車、樂隊遊行、舞獅等。

多個城市最近都有集會活動,舊金山亞裔社區1月30日有數百人參與遊行,紀念84歲泰裔老翁拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee) 一年前散步遭致命攻擊案;幾周前,40歲華裔女高慧民(Michelle Alyssa Go)遭遊民推下紐約地鐵鐵軌喪生,是最新一起廣受社會各界關注的案例。

民權運動人士阿曼達·阮(Amanda Nguyen)表示,持續存在的敵意讓公開慶祝亞洲文化有了更多理由;與親友歡聚並不是在否定悲劇,而是「最激進的反抗」;她2021年1月在Instagram發布影片,試圖凸顯亞裔老年人頻頻遇襲事件,引起廣泛關注 。

「我知道這段時期很艱難,但農曆新年是深植社區的慶祝活動,」阿曼達·阮說:「我想讓人們知道,你可以悲傷,也可以透過集體傷悲、獲得療癒,同時為自己營造歡樂的空間。」

「反仇恨亞裔」(Stop AAPI Hate)聯合創始人、舊金山州立大學(SFSU)亞裔研究教授張華耀(Russell Jeung)表示,唐人街的長者因緊張擔憂情緒已陷入「事實上的隔離」,許多人這兩年來將活動範圍限制在某些街道或社區。「為了尊敬我們的長者,我們真的需要幫助消除這種孤立感,讓他們再次感到被包容、安全、有保障;我們要為社區更安全而努力。」

一直在各州組織請願活動的阿曼達·阮認為,將更多亞太裔歷史融入幼稚園至12年級教育,有助改變氛圍。華裔民主黨國會眾議員孟昭文(Grace Meng)已提案將農曆新年定為聯邦假日;孟昭文說,法案通過可向亞裔展示政府重視這個假期。

舊金山警察局報告稱,與2020年相比,2021年反亞裔仇恨犯罪增加了567%;仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)自警察機構收集的初步數據顯示,洛杉磯和紐約的反亞裔仇恨犯罪事件也創下新高。

全美反亞裔仇恨犯罪總數,在2020年增加124%,2021年增加339%;許多人將此趨勢持續上升,歸因於前總統川普以種族用語談論最早在中國出現的新冠病毒。