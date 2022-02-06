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北卡選區重畫 州最高法院駁回

記者顏伶如／綜合報導

北卡羅來納州最新出爐的國會及州議員席次選區重畫，4日在北卡最高法院遭到駁回；媒體報導，北卡政治勢力分歧，但選區重畫目的則為鞏固共和黨長期優勢。

民主黨居多數的北卡最高法院4日以四票對三票表決結果，裁定共和黨掌控的州議會必須在2月18日之前完成選區重畫，並說明新版重畫符合政黨公平原則；對於5月17日即將登場的黨內初選，將以接下來敲定的新版重畫地圖為準。

北卡最高法院推翻了下級法院三名法官組成審議庭在上個月的裁定，理由是去年11月在州議會通過的選區重畫，違反北卡州法多項條款，例如保障自由選舉權、言論自由權以及公民平等保護權。

先前審議庭法官雖然同意選區重畫結果是基於故意偏袒共和黨的出發點，但法院並無立場介入選區畫分，因為選舉畫分屬於立法機關權限。審議庭法官在裁決中也指出，選區畫分原本就有政治性，許多衍生訴訟其實超越了司法管轄範圍。

民主黨居多數的北卡最高法院則指出，如果選區畫分是為了鞏固特定政黨的控制權，用來壓迫反對意見，那麼法院就有責任介入處理。

根據媒體報導，由於接下來選區畫分可能出現調整，某些已經宣布角逐選舉的參選人將必須重新評估參選決定。

對於北卡及全國各地的民主黨員及民主黨盟友來說，北卡最高法院的判決如同一劑強心針。過去這段時間裡，共和黨積極推出選區重畫，希望為未來十年鞏固選舉勢力，民主黨陣營則投注大量資源，希望推翻共和黨主導的選區重畫結果。

期中選舉將於今年11月舉行，共和黨對於重新贏回聯邦眾議院多數席次，志在必得，不過北卡最高法院的判決則顯示，重拾眾院多數席次的難度可能比共和黨原先想像的還要高。

北卡羅來納州 共和黨 民主黨

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