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強烈風雪掃過東北部 逾30萬人斷電、航班連3天延誤

編譯孫梁／綜合4日電
田納西州結冰嚴重，斷電人口12萬，曼菲斯市的樹梢和輸電線路結冰半吋厚。圖為曼菲斯一座知名歌手強尼卡許的雕像掛著冰柱。(美聯社)
田納西州結冰嚴重，斷電人口12萬，曼菲斯市的樹梢和輸電線路結冰半吋厚。圖為曼菲斯一座知名歌手強尼卡許的雕像掛著冰柱。(美聯社)

強烈冬季風暴給洛磯山脈和中西部大部分地區帶來逾10吋大雪後，4日繼續朝南方和新英格蘭地區移動，許多地區的樹木和電線桿被強降雪、結冰和強風壓倒，逾30萬人斷電；風暴同時導致全國的航班連續三天大範圍取消和延誤，4日取消近4000個航班，延誤逾3000次。

賓州東部到麻州東部發布冬季天候警告，東北部4日降下的凍雨導致部分地區斷電，哈德遜河流域至麻州的公路交通危險，德州至田納西河谷的部分地區和阿帕拉契亞山脈西部的凍雨，積起半吋厚冰層。

挾冷空氣襲來的冬季風暴造成零度以下的風寒效應，德州和大平原南部普遍降溫；氣溫沒有大降的阿拉巴馬州出現洪水和颶風，索耶維爾鎮(Sawyerville)的颶風導致一人喪命和八人受傷，其中三人性命垂危。

田納西州以及阿肯色州至賓州西部的俄亥俄河谷地區3日結冰嚴重，斷電人口12萬；曼菲斯市的樹梢和輸電線路結冰半吋厚，當地電力部門表示，由於華氏15度的寒冷天氣將持續到5日夜，恢復供電仍需數日；曼菲斯發生一起16輛車的連環車禍，六人受傷。

德州大部分地區3日被冰雪覆蓋，7萬人斷電，包括奧斯汀和達拉斯，但4日的斷電人口降至2萬，似乎德州電網經受住冬季風暴的考驗。受凍雨和結冰影響，西維吉尼亞、俄亥俄、賓州和紐約州的斷電人口分別為2萬4000、7萬6000、3萬和5萬9000人。

從墨西哥灣到緬因州的廣大地區4日分別是降雨、凍雨、雨夾雪和降雪，紐約州部分地區、佛蒙特、新罕布夏和緬因州西部降下大雪；波士頓、紐約到華盛頓一帶4日的氣溫劇跌20華氏度，凍雨和雨夾雪持續一天，95號公路走廊的路面溼滑，波士頓北部Breanna Pitts鎮發生多起車禍。

波士頓氣象部門警告，氣溫下降導致凍雨快速結冰，出行上路危險。

紐約市4日的氣溫一小時內驟降18華氏度，從56度跌至38度，降雨4日下午轉為凍雨，夜間出現結冰，市區北部的路面已經結冰。

德州 風暴 賓州

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