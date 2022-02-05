北加夫婦被雪困2個月 直升機馳援 連人帶愛犬獲救

北加州一對夫婦和愛犬自去年12月初被困在積雪覆蓋的小屋，2月1日被巡羅隊救出。圖為直升機營救時俯拍到的畫面顯示，小屋周圍一片雪白。(加州公路巡邏隊照片)

有關當局表示，北加州 一對夫婦去年12月初住在小屋內被積雪覆蓋、不得出入，歷經將近兩個月的磨難後，終於在2月1日被直升機救出。

加州公路巡邏隊接獲塞拉郡(Sierra County)警長辦公室電話，要求他們在這對受困夫婦和寵物狗耗盡物資前提供援助。

這對夫婦去年12 月6 日以來一直因樹木倒塌和大雪覆蓋而被困在屋內。

由於小屋位處偏遠，加州公路巡邏隊表示，為免道路路況不佳導致堵塞難行，他們特別派遣直升機營救這對夫婦和他們的寵物。

當局未透露小屋位置；加州公路巡邏隊在社群網站臉書 (Facebook)分享直升機營救時的俯拍視頻，從畫面上可以看到小屋被樹木包圍，而且小屋前部被雪擋住；整段視頻前後約41秒，小屋四周環境盡收眼底。

加州公路巡邏隊公共訊息長布斯(Jared Boothe)表示，營救當天有強風，但直升機仍可在小屋附近順利降落。

加州公路巡邏隊指出，受困的這對夫婦和寵物狗被空運到一個著陸區；援救過程中，官員始終沒有透露這對夫婦的身分。

從分享視頻可看到，直升機營救時俯拍到的畫面仍有厚重積雪，盡管受困將近兩個月，小屋周圍依舊一片雪白。