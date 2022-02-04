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無證客可拿社區身分證 邁阿密戴德郡議會通過

編譯周芳苑／綜合3日電
佛州邁阿密-戴德郡長萊文·卡瓦提出允非營利組織為當地非法入境及其他無身分證明的移民簽發身分證，已獲郡議會通過。(美聯社)
佛州邁阿密-戴德郡長萊文·卡瓦提出允非營利組織為當地非法入境及其他無身分證明的移民簽發身分證，已獲郡議會通過。(美聯社)

佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)議員們2日投票批准非營利組織為當地非法入境及其他無身分證明的移民核發身分證明。

這是邁阿密-戴德郡郡長丹妮兒拉‧萊文·卡瓦 (Daniella Levine Cava)所提計畫，郡議會2日以七票對兩票表決通過。

支持者指出，無身分證的移民往往難以進入子女就讀的學校、或者接受新冠病毒檢測及接種疫苗，有了身分證可排除這種種障礙，還可使用圖書館資源、當地娛樂設施以及風暴等災害避難所，而且提供必要身分證明以便在颶風或火災期間撤離之後返回家園。

卡瓦指出，當她還只是該郡的議員時，未能成功仿效北卡羅來納和維吉尼亞州的其他城市發給社區身分證 ；在佛羅里達州，布羅瓦郡(Broward)和棕櫚灘郡(Palm Beach)都已發給並接受社區身分證。

投票反對簽發身分證的兩名議員擔心，交由第三方簽發社區身分證可能導致欺詐活動；其中一位議員瑞內‧加西亞(Rene Garcia)表示，把發證工作交給第三方，如果認為這不會導致欺詐、不會為社區其他活動打開大門，那麼就錯了。

另一位議員琴‧莫內斯泰姆(Jean Monestime)多年前以無證身分來到美國，她說，很慶幸剛從海地抵達時獲准註冊上學並獲得學生證。

投票 佛羅里達州 移民

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