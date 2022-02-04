胡安明隱暪與中國關係罪名不成立 田大恢復終身教職

諾克斯維爾田納西大學華裔教授胡安明被控隱瞞與中國關係的罪名不成立後，校方本周恢復他的終身教職，並為他提供實驗室，胡安明還獲得30萬元資助以重啟研究計畫。(WBIR電視台截圖)

在諾克斯維爾(Knoxville)田納西大學華裔教授胡安明被控隱瞞與中國關係的罪名被撤銷後，校方本周恢復了他的終身教職，並提供他類似條件的實驗室，胡安明還獲得30萬元資助以重啟研究計畫。

生於中國、擁有加拿大國籍的胡安明是納米(奈米)技術專家，聯邦檢方指控他在申請國家航空暨太空總署(NASA )的研究資助期間，隱瞞與中國一所大學的關係，2020年2月以電匯詐欺和虛假陳述的罪名將其逮捕；胡安明拒絕認罪後去年6月開始庭審，但因陪審團無法達成一致，法官宣布流審。

檢方後來提出重審的動議，但法官去年9月免除他的控罪。

川普政府時期司法部 開始查處隱瞞與中國關係的大學研究人員，逮捕胡安明是司法部查處行動的一部分。

胡安明2013年開始在諾克斯維爾田州大學工作，一名教授請他協助申請NASA的研究基金但沒有成功，不過後來的兩次申請獲准。國會2012年制定的法律禁止NASA與中國和中國企業合作，聯邦政府解釋為也包括中國的大學，而胡安明在田州大學任教期間，還擔任北京 科技大學的教授。

聯邦檢方試圖證明胡安明申請NASA研究基金時，故意隱瞞在中國大學任教的身分，但辯護律師在庭審時表示，胡安明填寫研究基金申請表時，不認為需要將暑假期間的半職工作也填上，大學裡也沒有一個人告訴他應當填寫。

法官裁定，儘管可以假設胡安明是有意隱瞞與中國一所大學的關係，但沒有證據表明他有傷害NASA的意圖；法官還指出，NASA通過資助獲得了胡安明的研究成果，但沒有證據顯示胡安明拿了中國的錢，也沒有證據表明他的研究計畫有中國人參與。法官還表示有證據顯示，NASA對發放研究資助的限制性規定並不清晰。