胡安明隱暪與中國關係罪名不成立 田大恢復終身教職
在諾克斯維爾(Knoxville)田納西大學華裔教授胡安明被控隱瞞與中國關係的罪名被撤銷後，校方本周恢復了他的終身教職，並提供他類似條件的實驗室，胡安明還獲得30萬元資助以重啟研究計畫。
生於中國、擁有加拿大國籍的胡安明是納米(奈米)技術專家，聯邦檢方指控他在申請國家航空暨太空總署(NASA)的研究資助期間，隱瞞與中國一所大學的關係，2020年2月以電匯詐欺和虛假陳述的罪名將其逮捕；胡安明拒絕認罪後去年6月開始庭審，但因陪審團無法達成一致，法官宣布流審。
檢方後來提出重審的動議，但法官去年9月免除他的控罪。
川普政府時期司法部開始查處隱瞞與中國關係的大學研究人員，逮捕胡安明是司法部查處行動的一部分。
胡安明2013年開始在諾克斯維爾田州大學工作，一名教授請他協助申請NASA的研究基金但沒有成功，不過後來的兩次申請獲准。國會2012年制定的法律禁止NASA與中國和中國企業合作，聯邦政府解釋為也包括中國的大學，而胡安明在田州大學任教期間，還擔任北京科技大學的教授。
聯邦檢方試圖證明胡安明申請NASA研究基金時，故意隱瞞在中國大學任教的身分，但辯護律師在庭審時表示，胡安明填寫研究基金申請表時，不認為需要將暑假期間的半職工作也填上，大學裡也沒有一個人告訴他應當填寫。
法官裁定，儘管可以假設胡安明是有意隱瞞與中國一所大學的關係，但沒有證據表明他有傷害NASA的意圖；法官還指出，NASA通過資助獲得了胡安明的研究成果，但沒有證據顯示胡安明拿了中國的錢，也沒有證據表明他的研究計畫有中國人參與。法官還表示有證據顯示，NASA對發放研究資助的限制性規定並不清晰。
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