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類鴉片藥劑致癮危機 原民、嬌生5.9億元和解

記者張聲肇／綜合報導
數百原住民部落與嬌生製藥和三大配銷商達成5億9000萬元和解，主要用來治療服用鴉片類藥物而上癮的病患。圖為其中一家鴉片類藥物配銷商Cardinal Health位於俄亥俄州都柏林的辦公室。(美聯社)
數百原住民部落與嬌生製藥和三大配銷商達成5億9000萬元和解，主要用來治療服用鴉片類藥物而上癮的病患。圖為其中一家鴉片類藥物配銷商Cardinal Health位於俄亥俄州都柏林的辦公室。(美聯社)

類鴉片藥劑致癮糾紛1日有突破性進展，數百原住民部落與嬌生藥廠(John & Johnson)和三大配銷商達成5億9000萬元和解，和解金由部落領袖監督運用，主要用來治療上癮病患。

去年秋天，藥商和契洛基族（Cherokee Nation）達成7500萬元和解，因此，全美原住民部落獎總共獲得6億6500萬元和解金；此外，普度藥廠（Purdue Pharma）也打算拿出一筆和解金，細節還在協議中。

代表原住民的總律師史紀可斯（Steven Skikos）說，這兩大和解案不能完全解決類鴉片藥劑危機，「但至少我們拿到了重要的資源，有助解決危機」。

1日在克里夫蘭聯邦法院達成的和解，與去年各州及地方政府與藥廠達成的和解案類似。

若本案獲得「提告方」574個部落多數代表簽名贊同，將是類似案件中法律地位受到認定的部落數目最多的一次；過去由州政府提出和菸商和解的官司，許多部落的聲音不是無人搭理，就是被淡化。

原住民部落受鴉片藥劑之害大於全國平均，例如，2016年服用過量致死率，南達柯達州奧格拉拉-拉科塔郡原住民每10萬人有21人死亡，是全州平均的兩倍多；研究指出，印第安族懷孕女性死於鴉片成癮或過量的比率，是其他族群的8.7倍。

藥廠和配銷商交出的和解金，15%要付給律師等相關人士，其餘用來治療、防範鴉片成癮，各部落領袖委派的健康照護專家將負責監督。

密西根州齊沛瓦蘇族4萬5000人的領袖阿榮沛門特（Aaron Payment ）說，「本部落已承諾將分到的和解金，全數用來處理類鴉片藥劑危機。因為危害太普遍，各部落都需善用所有資源，才能恢復族人的健康」。

2018年的普查資料顯示，全美印第安（包括阿拉斯加）原住民約有680萬，占總人口2.1%，其中還住在保留地或附近、有資格獲得健保補助的人不到一半。

針對賣鴉片藥劑的藥商提訴的部落有175個，但「成果」574個部落都可分到；部落大的有40萬人，小的只有寥寥幾口。

原住民 健保 嬌生

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