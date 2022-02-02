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該停不停 特斯拉召回5.4萬軟體缺陷車

編譯孫梁／綜合1日電
近5萬4000輛特斯拉電動車被召回，因為車上的「全自動駕駛」軟體在遇到停車標誌時不是完全停下，而是以0.1至5.6哩的時速緩緩滑行通過。(美聯社)
近5萬4000輛特斯拉電動車被召回，因為車上的「全自動駕駛」軟體在遇到停車標誌時不是完全停下，而是以0.1至5.6哩的時速緩緩滑行通過。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(NHTSA)1日宣布近5萬4000輛特斯拉(Tesla)電動車被召回的訊息，因為車上的「全自動駕駛」軟體在遇到停車標誌時不是完全停下，而是以0.1至5.6哩的時速緩緩滑行通過。

NHTSA網站的召回通告顯示，被召回的特斯拉車為2016至2022年份Model S型轎車與X型多功能車、2017至2022年份Model 3型轎車，以及2020至2022年份Model Y型多功能車；特斯拉公司將上網發布軟體更新，以廢止路口緩慢滑行的功能，預計2月初可供用戶下載。

遇到停車標誌不是完全停車點而是慢速滑過，在多數州均屬交通違規，警方會開出無視停車標誌的罰單。特斯拉公司表示沒有接到該功能導致撞車與人員受傷的報告，但在與NHTSA協商後同意採取召回行動。特斯拉已不再設有媒體關係部門，因此沒有對召回發表評論。

部分車主在路上是試驗性地啟動全自動駕駛功能，特斯拉表示，由於自動駕駛軟體尚不能實現完全自動操作，因此車主必須時刻準備手動操作；NHTSA表示，在停車標誌前沒有完全停下可增大撞車風險，車輛安全法禁止車廠銷售有任何安全隱憂的車輛，如發現安全隱患的訊息，NHTSA需立刻採取行動。

特斯拉車的緩行滑過路口軟體是2020年10月20日開始在網路下載，只要車主啟動該功能，車到停車標誌前就會減速至5.6哩以下，在緩慢滑行中可識別附近的行人與騎車人，以0.1至5.6的時速通過路口，但需要其他所有方向駛來的車輛均以不到30哩的時速行駛。經與NHTSA協商，特斯拉公司今年1月20日同意通過軟體更新將該功能廢止。

卡內基美隆大學電動與電腦工程教授庫普曼(Philip Koopman)說，有四個停車標誌的十字路口是為了保護無人照顧的兒童過馬路，特斯拉車的路口緩慢滑行功能可能出現誤判，5.6哩的時速類似路口的禮讓標誌(yield)，認為過馬路的兒童無關緊要，汽車絕不能安裝任何不安全的軟體。

州長高速公路安全協會(Governors Highway Safety Association)表示，特斯拉公司推出路口緩慢滑行的軟體並不令人意外，他們總是屢屢嘗試突破安全紅線，如今被NHTSA擋住令人欣慰。

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