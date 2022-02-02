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2021年前9月 3.1萬人車禍亡 創1975年來紀錄

記者張聲肇／綜合報導
圖為1月30日在北拉斯維加斯路口因一車超速闖紅燈，而發生涉及六輛車的嚴重車禍，造成九人喪生。(美聯社)
圖為1月30日在北拉斯維加斯路口因一車超速闖紅燈，而發生涉及六輛車的嚴重車禍，造成九人喪生。(美聯社)

政府統計顯示，新冠疫情期間交通事故死亡人數大增，2021年前九個月就有3萬1720人死亡，比2020年同期增加12%，增加率是1975年開始有紀錄以來最高，人數則是2006年以來，九個月期間的最高紀錄。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)1日公布的數據顯示，全美38州2021年1月到9月的交通事故死亡人數增加，其中以西南部如愛達荷、內華達和德州為最；2州持平；10州和華府減少。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)認為這是一大危機，政府將嚴肅以對，方法包括從聯邦基建經費撥款數十億元給州政府，要求它們降低速限、改善道路設計等。他說，地方政府應畫出腳踏車和公車專用道，改善交通號誌，改善人行道設計。

此外，他也建議地方政府增設「抓超速」攝影機，因為電子監控儀器的效率比警察高。

布塔朱吉根據基建法指出，輕軌列車和公共汽車比私人客車安全，光為了這點，就值得考慮。

NHTSA正在草擬改善行車安全的規定，例如，強制新車配置自動緊急剎車器統，強化不得任意變換車道的規定，以避免碰撞等，提高行車安全的標準。但新規定何時出爐，時間未定。

交通事故死亡人數2019年起突然大增，研究發現新冠疫情爆發以來，超速、未綁安全帶等是主因；此前，交通死亡人數連續三年下降。

2021年前九個月的交通事故死亡人數比2011年暴增7800人，增加率33%。道路安全倡議團體呼籲NHTSA實施國會已經通過的決議，包括「提醒」後座也要繫安全帶。

布塔朱吉說，人都會犯錯，但人為錯誤並不必然造成死亡，只要制度設計得當，就可確保人為錯誤不導致人命丟失，「這就是我們要為美國道路做的」安全系統。

州長高速公路安全協會執行官艾德金斯(Jonathan Adkins)說，剛公布的死亡數字簡直是「夢魘」，幸好拜登政府採行的對應措施「方向正確」。

代表各州道路安全單位的艾德金斯說，道路的建造設計、安全制度建立之後，就看「執行」面了。

新冠疫情期間交通事故死亡人數大增，運輸部長布塔朱吉指出此為一大危機，政府將嚴肅以...
新冠疫情期間交通事故死亡人數大增，運輸部長布塔朱吉指出此為一大危機，政府將嚴肅以對，謀求改善。(美聯社)

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