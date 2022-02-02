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2020年4月477哩閃電 橫跨德、路、密三州 創最長紀錄

編譯陳韻涵／綜合1日電
聯合國世界氣象組織1日表示，2020年4月29日，長達477.2哩的閃電橫跨密西西比州、路易斯安納州和德州，刷新最長閃電的世界紀錄。(美聯社)
聯合國世界氣象組織1日表示，2020年4月29日，長達477.2哩的閃電橫跨密西西比州、路易斯安納州和德州，刷新最長閃電的世界紀錄。(美聯社)

聯合國世界氣象組織(WMO)1日表示，2020年劃破美國三州天際的近500哩閃電，刷新最長閃電的世界紀錄。

這起破紀錄的天氣事件發生在2020年4月29日，長達477.2哩的閃電橫跨密西西比州、路易斯安納州德州，刷新2018年10月31日在巴西南部締造的440.6哩舊紀錄。

世界氣象組織在同一聲明中，也認證了歷時最久的閃電；2020年6月18日，烏拉圭和阿根廷北部上空雷暴發展出的單一閃電，「閃」了17.1秒，比2019年3月4日在阿根廷北部寫下的前世界紀錄多0.37秒。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)地理學教授瑟維尼(Randall Cerveny)表示，閃電通常不會超過10哩，持續時間不超過一秒，「這兩道閃電紀錄非比尋常」。

瑟維尼是認證紀錄的氣象機構主席，他解釋，這兩道破紀錄的閃電都發生在雲層之間，距離地面數千呎，沒有人受傷。

這些紀錄與氣候變遷無關，多虧了新型追蹤衛星才得以發現、紀錄，並經專家認證改寫世界紀錄。

其他與閃電相關的極端紀錄包括，1975年辛巴威一道閃電劈中小屋，劈死在屋中避難的21人，是直接造成最多人喪生的單一閃電。

另外，1994年埃及德隆卡(Dronka)有閃電打中一組油槽，滾燙的油流入城鎮，造成469人死亡，是因閃電造成間接死亡人數最多的一次。

路易斯安納州 氣候變遷 德州

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