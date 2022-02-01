疫情災難多一樁 公校資料庫屢遭駭勒贖

新墨西哥州阿布奎基藝術教師海潔的學校受到駭客攻擊，迫使她的學校停課兩天。(美聯社)

新冠肺炎疫情 對全美造成的災難又多了一件：遠距授課後，公立學校 資料庫屢遭駭客 攻擊，勒索贖金，嚴重時甚至迫使學校停課。

新墨西哥州最大城阿布奎基一家中學老師最近網路開會時，打不開學生出席紀錄，連上課點名單、成績表也打不開，覺得有點不對勁，學區官員發現，原來是整個學區的學生資料庫，都被惡意軟體鎖住了。

新墨西哥州阿布奎基藝術教師海潔的學校受到駭客攻擊，迫使她的學校停課兩天。(美聯社)

該市克利夫蘭中學藝術教師海潔(Sarah Hager)說：「到我不能使用資料庫時，才發覺它有多重要。」這次駭客攻擊，迫使她的學校停課兩天。

遭受駭客攻擊的公立學校資料庫，去年就有好幾的出名案例；疫情期間，駭客索價越來越高，也越來越多學校被迫短暫關閉。

幫助學校「抵抗」駭客攻擊的K12安全資訊交換中心負責人勒文(Doug Levin)說，這類事件業來越頻繁，也越來越嚴重。

實際發生案例有多少，很難精確統計，因為法律沒規定，遇此事件一定要往上報告。不過專家說，公立學校防駭經費不多，自然淪為駭客容易下手的對象。

疫情嚴重時，許多學校改遠距上課，對科技的依賴越大，就越容易遭到駭客勒索。遭此事故的學校，犖犖大者就有巴爾的摩郡、邁阿密-戴德郡、和新澤西以及威斯康辛州等地的學校。

勒文的非營利團體追蹤調查2016年來1200起駭客攻擊事件，發現其中209次屬於惡意軟體攻擊，駭客鎖住資料，要解開先得付錢；53次是「阻絕服務」攻擊，駭客假借伺服器要求，破壞網路或拖緩網頁反應時間；156次屬於「轟炸Zoom」會議事件，駭客闖入視訊會議，騷擾正牌用戶；110次「釣魚」攻擊，駭客發誘導訊息，騙取電腦用戶的信任，藉此駭進用戶的網路。

拜登已簽署高中以下學校網路安全法，指示聯邦網案單位幫助中小學提升網路「自衛」能力。