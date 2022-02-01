我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

「別追蹤我私人飛機」馬斯克開價5000元 男大生：加個0

編譯周芳苑／綜合31日電
佛羅里達州19歲子史威尼在推特開戶追蹤並發布億萬富豪馬斯克私人飛機訊息，馬斯克開價5000元請求史威尼刪除帳號，但史威尼獅子大開口索求5萬元。(美聯社)
佛羅里達州19歲子史威尼在推特開戶追蹤並發布億萬富豪馬斯克私人飛機訊息，馬斯克開價5000元請求史威尼刪除帳號，但史威尼獅子大開口索求5萬元。(美聯社)

佛羅里達州19歲大學生史威尼(Jack Sweeney)在推特(twitter)自創機器人帳號，追蹤並發布億萬富豪馬斯克(Elon Musk)私人飛機動態，並發布起降相關消息；馬斯克開價5000元請求史威尼關閉帳號，保護飛行安全；但史威尼拒絕並獅子大開口索求5萬元。

19歲大學生史威尼。(取自推特)
19歲大學生史威尼。(取自推特)

有線電視新聞網(CNN)報導，史威尼在推特創立機器人帳號@ElonJet，追蹤電動車業巨擘特斯拉(Tesla)和太空探索公司SpaceX執行長馬斯克私人飛機在世界各地的起降時間、地點及每趟飛行時間，吸引19萬8000人追蹤。

這位大一新生還開發其他十幾個飛行機器人帳號，追踪比爾·蓋茲(Bill Gates)和亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)等知名科技巨頭的行程。

針對史威尼公開的私人行程訊息，馬斯克向史威尼展開對話，並表示「可以請你取下嗎？這是安全風險。」

馬斯克開價5000元請求這位瘋狂青年停止追踪； 史威尼十倍還價，索求 5萬元，聲稱可用這筆錢讀大學、或者購買特斯拉電動車Model 3。

兩人最後一次交流是在1月19日，當時馬斯克表示「花錢關閉帳號」感覺不太對。

史威尼認為馬斯克開出的價碼如同實習酬勞，他說，如果能有其他選擇，將更容易刪除訊息。馬斯克尚未回應。

史威尼說，2018 年獵鷹重型運載火箭(Falcon Heavy)首次發射以來，他一直是SpaceX的粉絲；他說，5000元不足以取代他追踪馬斯克行蹤所得到的任何價值，例如樂趣。

史威尼向馬斯克提供建議，告訴這位億萬富翁可用阻止程式對抗飛行追踪程式；史威尼說，看來馬斯克接受建議正在使用封鎖程式，但史威尼還是可以追踪馬斯克航班，只不過有點複雜。

馬斯克 特斯拉 電動車

上一則

男子戴印反拜登標語口罩 空姐指「冒犯他人」要他換掉

下一則

川普籲支持者大規模示威 喬州檢察官請求FBI保安協助

延伸閱讀

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」
世界晚報╱收入多少才算富有？洛杉磯超級富豪平均薪水這麼多

世界晚報╱收入多少才算富有？洛杉磯超級富豪平均薪水這麼多
馬斯克出5000元求刪追蹤帳號 男大生：多加個零吧

馬斯克出5000元求刪追蹤帳號 男大生：多加個零吧
這些億萬富豪的「第一桶金」在這時解鎖

這些億萬富豪的「第一桶金」在這時解鎖

熱門新聞

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

2022-01-30 13:57
美國總統拜登又惹出失言風波。路透

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

2022-01-24 20:55
拉斯維加斯連環車禍6車追撞，造成9死。(擷自KSNV影片)

賭城驚傳6車連環撞 9死

2022-01-30 09:52
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)

烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

2022-01-30 15:38
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49
德州艾沃德(Alvord)一戶民宅日前在清晨時分失火，屋主夫妻曾經染疫雙雙失去嗅覺，所幸兩歲男童機警反應救全家。(圖取自底卡特市消防局臉書Decatur Fire Department)

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

2022-01-28 11:17

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴