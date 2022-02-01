「別追蹤我私人飛機」馬斯克開價5000元 男大生：加個0

佛羅里達州19歲子史威尼在推特開戶追蹤並發布億萬富豪馬斯克私人飛機訊息，馬斯克開價5000元請求史威尼刪除帳號，但史威尼獅子大開口索求5萬元。(美聯社)

佛羅里達州19歲大學生史威尼(Jack Sweeney)在推特(twitter)自創機器人帳號，追蹤並發布億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)私人飛機動態，並發布起降相關消息；馬斯克開價5000元請求史威尼關閉帳號，保護飛行安全；但史威尼拒絕並獅子大開口索求5萬元。

19歲大學生史威尼。(取自推特)

有線電視新聞網(CNN)報導，史威尼在推特創立機器人帳號@ElonJet，追蹤電動車 業巨擘特斯拉 (Tesla)和太空探索公司SpaceX執行長馬斯克私人飛機在世界各地的起降時間、地點及每趟飛行時間，吸引19萬8000人追蹤。

這位大一新生還開發其他十幾個飛行機器人帳號，追踪比爾·蓋茲(Bill Gates)和亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)等知名科技巨頭的行程。

針對史威尼公開的私人行程訊息，馬斯克向史威尼展開對話，並表示「可以請你取下嗎？這是安全風險。」

馬斯克開價5000元請求這位瘋狂青年停止追踪； 史威尼十倍還價，索求 5萬元，聲稱可用這筆錢讀大學、或者購買特斯拉電動車Model 3。

兩人最後一次交流是在1月19日，當時馬斯克表示「花錢關閉帳號」感覺不太對。

史威尼認為馬斯克開出的價碼如同實習酬勞，他說，如果能有其他選擇，將更容易刪除訊息。馬斯克尚未回應。

史威尼說，2018 年獵鷹重型運載火箭(Falcon Heavy)首次發射以來，他一直是SpaceX的粉絲；他說，5000元不足以取代他追踪馬斯克行蹤所得到的任何價值，例如樂趣。

史威尼向馬斯克提供建議，告訴這位億萬富翁可用阻止程式對抗飛行追踪程式；史威尼說，看來馬斯克接受建議正在使用封鎖程式，但史威尼還是可以追踪馬斯克航班，只不過有點複雜。