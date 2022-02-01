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兆元基建經費 拜登公布使用準則 籲各州長善用

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統31日在白宮接見各州州長時，敦請他們善用國會通過的1兆元基建經費。圖為在白宮東廳開會者包括(從左至右)紐約州長霍楚、北卡州長庫伯、阿肯色州長哈欽森、新澤西州長墨菲和密西根州長惠特默。(美聯社)
拜登總統31日在白宮接見各州州長時，敦請他們善用國會通過的1兆元基建經費。圖為在白宮東廳開會者包括(從左至右)紐約州長霍楚、北卡州長庫伯、阿肯色州長哈欽森、新澤西州長墨菲和密西根州長惠特默。(美聯社)

白宮在「全國州長協會」舉行冬季會議之際，公布基礎建設準則，闡明各州政府運用聯邦基建經費的原則與標準；拜登總統31日在白宮會見各州州長時，敦請他們善用1兆元基礎建設經費，以加強各州建設。

某些州長認為，基礎建設固然是兩黨合作的要項，錢要如何使用，該由各州自行決定，包括認定那些項目該優先進行。

州長協會會長、共和黨籍阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)說，「談到基礎建設，州長們的妙訣是，給我們彈性，讓我們負責，我們知道用錢的刀口，信任我們，我們是聯邦政府的最佳合作夥伴。」

副會長、民主黨籍新澤西州長墨菲(Phil Murphy)說，基礎建設是州長群最常討論的話題，也是他們最熱中的事，「我也得強調一下，錢要怎麼花，彈性很重要。」

負責全國基建經費白宮顧問蘭德魯(Mitch Landrieu)表示，461頁準則的一大目的，就是要確保每一社區，不論大小或政治傾向，要申請使用這筆錢，必須先提出先詳細的說明。

基建經費準則意在讓小都市與城鎮，原住民部落，非營利團體，信仰社團等請不起華府說客的小單位，有公平競爭，取得聯邦經費的機會。今年度的基建經費，超出傳統的道路橋梁建設，寬頻網路、自來水鉛管更換、對抗氣候變遷等，也是聯邦支助的對象。

準則雖然是11月15日基建法案簽署生效後倉促編成，然後放在build.gov網站，朗德瑞厄說，事先他已和43位州長、250多位市長交換過意見，希望州長協會等，讓地方政府官員和社團領導人都了解其大概內容及用意。

大致而言，1兆元當中的60%可經由「固定表格」申請運用，另外40%讓各方「提案競賽」爭取，報銷方式也不限在年度預算內，因為要配合不同的國會決議，實施年限可在5-7年之間。

白宮 新澤西州 拜登

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