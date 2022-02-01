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糖尿病連2年死逾10萬人 專家籲像抗愛滋一樣防治

記者張聲肇／綜合報導
美國去年糖尿病死亡連續第二年超過10萬人。圖為佛州糖尿病患凡納莎‧艾金尼伊去看醫生。(美聯社)
美國去年糖尿病死亡連續第二年超過10萬人。圖為佛州糖尿病患凡納莎‧艾金尼伊去看醫生。(美聯社)

全美去年糖尿病死亡人數連續第二年超過10萬人，專家建議，像抗愛滋一樣，進行聯邦「抗糖尿」動員。

專家小組呼籲國會擴大對抗糖尿病的策略，包括強化「健康飲食」標準，加徵「甜飲稅」，立「產假有薪」法，改善低收入住屋等。

糖尿病2019年就奪走8萬7000美國人命，是全國第七大死亡原因，2020年新冠肺炎疫情襲美，搶走不少醫治糖尿病的資源，加劇糖尿病「疫」的殺傷力。

路透根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據分析，說2020年糖尿病死亡人數從2019年增加17%，2021年再增加15%，加州大學洛杉磯校區公衛學院傳染病學家徐保羅(Paul Hsu，音譯)說，連兩年劇增，是令人驚心的警訊，「二型糖尿病不太難預防，卻仍要走這麼多條人命，實在可悲。」

國會組召的「國家臨床照護委員會」呼籲聯邦政府，針對預防最常見的二型(後天性)糖尿病，提出更周全的辦法，尤其對已經診斷出有生命危險症狀的人，要提供最佳照護。

該委員會說，全美國約有11%的人，也就是3700萬人，患有糖尿病，按目前平均壽命趨勢估算，每三個人當中，就有一人會罹患這個長期性疾病。

該委員會提交國會和衛生部的報告說，美國的糖尿病問題，不是單純的醫療照護問題，而是涉及飲食、住房、商業、交通和環境的社會問題。

它建議國會成立「國家糖尿病政策辦公室」，協調各政府部門並監督公衛政策之外的對治措施。委員會主席、密西根大學內科暨傳染病學教授赫爾曼(William Herman)說，此辦公室的性質類似白宮「國家愛滋病政策辦公室」，應獨立於衛生部運作。

赫爾曼說，治療美國的糖尿病問題，不能僅從醫藥著手，要「整合所有聯邦部會，結合它們的力量。」

糖尿病 低收入 加州大學

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