「蜘蛛人：無家日」上映7周 6度登北美票房冠軍

索尼漫威超級英雄電影「蜘蛛人：無家日」上映第七周再度拿下北美票房冠軍。(美聯社)

索尼漫威超級英雄電影「蜘蛛人 ：無家日」(Spider-Man: No Way Home)上映第七周再度拿下北美票房冠軍，目前國內票房累計7億3590萬元，本月電影票房幾乎由「蜘蛛人」貢獻。「蜘蛛人」上映七周中六度登上當周票房冠軍，表現相當穩定，上周末票房僅比前一周下降20%，票房記錄正往北美影史票房第三高電影「阿凡達」(Avatar)逼近。

1月通常為電影院 淡季，今年尤其冷清，受到Omicron變種病毒疫情 影響，部分電影延遲上映，院線目前缺乏強檔大片。

派拉蒙影業經典驚悚電影「驚聲尖叫」(Scream)保持票房第二名成績，上映第三周票房再增740萬元。上周唯一在全國上映的新電影為「日月人魚：國王的女兒」(The King’s Daughter)，該電影早已於2014年殺青，延遲至今才終於上映。

疫情起起伏伏，電影產業復甦道路充滿波折，全美戲院公會(National Association of Theater Owners)發言人科科倫(Patrick Corcoran)表示：「缺乏電影是電影院的關鍵議題，與某些產業的思維相反，我們不能只靠熱門強片生存，必須有源源不絕的獨家電影在電影院上映才能夠服務各族群的觀眾。」科科倫補充說到：「如果片商無法給我們正常的電影數量，我們便無法回歸正常，無法向觀眾展示電影院是安全的。」

此外，串流媒體平台崛起也是電影院業者關注的焦點，Netflix、Apple TV+ 等平台推出大量原創電影，與院線強片競爭激烈，疫情期間更有多部電影選擇在影院及串流平台同步上映的發行策略。除了串流平台的競爭，未來是否能有足夠穩定的強檔電影片源輸出將牽動未來電影院的發展。