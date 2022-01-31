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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

社安署每天僅1小時受理遞件 各地地辦公室4月才復工

編譯陳韻涵／綜合30日電
社會安全署各地辦公室將到4月才會恢復面對面預約服務。圖為加州布班克社安署辦公室。(美聯社)
社會安全署各地辦公室將到4月才會恢復面對面預約服務。圖為加州布班克社安署辦公室。(美聯社)

社會安全署(SSA)擴大新冠肺炎疫情期間的納稅人服務，讓民眾有更多時間繳交文件和表格，但社安署各地辦公室將到4月才會恢復面對面預約服務。

2020年3月以來，社安署大多數員工遠距工作；社安署上周與主要工會達成春季返工協議，各地共1230個地方辦公室4月中旬將恢復櫃台服務。

華盛頓郵報報導，疫情關閉辦公室以前，社安署各地服務處每年服務4300萬人。

維權團體與眾議員批評社安署自疫情以來停止公眾服務，政府許多機關只有停工數月，或從未對民眾關上大門。

社安署地方辦公室仍未復工，官員設法協助低收入戶長者家庭和殘疾民眾申報稅務，這些弱勢群體仰賴社工處理繁瑣的政府網路業務。

社安署與工會達成復工協議，但許多細項仍未明，諸如員工一周幾天進辦公室、幾天遠距。

負責殘疾補助的行政法官目前透過視訊會議或電話聆訊，訂5月或6月恢復實體業務。

華郵去年12月報導，社安署於疫後大幅限縮服務項目，辦公室空蕩無人，讓許多需要申報出生證明、離婚文件、綠卡等業務的民眾，每天只有一小時的時間能將申請文件或表格投入收件箱，全美約40%的社安署地方單位未設置投遞箱。

社安署發言人辛科(Mark Hinkle)表示：「我們正擴大設置各辦公室的投遞箱和收件時間，以符合地方政府的工時(通常是上午9時到下午4時)。」

然而，投遞箱的問題層出不窮，這些文件和表格需要由經辦人透過電腦掃描，並透過半世紀前推出的程式語言分析，再分派給在家辦公的職員；此外，文件正本則須歸還申請者，倡議團體批評，整個流程不夠迅速嚴密。

數月以來，眾院共和黨議員施壓社安署改善服務，要求職員回辦公室恢復櫃檯實體服務。

十多名民主黨聯邦參議員已要求社安署說明，該局「如何在疫情期間及時服務民眾並確保服務品質」。

疫情 復工 低收入

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