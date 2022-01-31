密西根州死亡數超越出生數 120年來首見

密西根州2020年出生人口共10萬4166人、死亡11萬7087人，是自1900年以來死亡人口首次多過出生人口；圖為底特律市中心。(美聯社)

根據密西根州 衛生廳初步統計，該州2020年出生人口共10萬4166人、死亡11萬7087人，是自1900年以來死亡人口首次多過出生人口；專家表示，目前密州州府似乎尚未體認到人口減少的嚴重後果，如果不能像德州 或科羅拉多州般推出吸引人口移入的政策，對未來密州經濟將會有不良影響。

統計數據指出，密州出生人口數在1957年達到峰值，當年度共有20萬8000名新生兒，但近年來由於出生人口減少、遷出州外人數增加，密州整體總人口不斷下降，特別是2020年後因新冠肺炎疫情 大爆發，自然死亡人數大增，與2020年7月相比，2021年7月的密州總人口減少了1萬7000人。

專家說，人口數量減少對於一個州的經濟戕害不可謂不深；智庫「密西根未來」(Michigan Future)總裁格雷薩(Lou Glazer)就認為：「公司需要穩定的員工才能經營業務，因此不只新公司不會選擇人口流失的州作為他們的起步點，既有的公司通常也不會拓展業務。」

為此，州府推出稅率優惠政策，雇員達一定數量的公司能抵免營利事業所得稅，甚至還推出實習生薪資支付計畫，雇用密西根大學實習生的公司只需支付一半的薪水，另一半由州政府負擔。

密西根州立大學人口研究中心名譽教授法利(Reynolds Farley)說：「人口減少不全然是壞事，因為這也可以促進政府思考有限資源的重新配置，但要適應人口減少帶來的影響可能不是那麼容易。」

另一方面，格雷澤也指出密州州府對於一些吸引年輕人流入的「軟性政策」不甚重視；他說：「像德州奧斯汀(Austin)或印第安納州明尼阿波利斯(Minneapolis)等地，有很多的娛樂場所、酒吧、便捷交通網等等，這些是吸引年輕人流入的幾個因素之一，但密州對這些似乎不是很看重。」